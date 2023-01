Mara Bănică, la un pas de moarte! Avea 1% șanse de a supraviețui: ”Dacă nu era el, nu trăiam!”

Cu ani în urmă, Mara Bănică a fost victima unui accident foarte grav de mașină, în care era să își piardă viața. Jurnalista susține că nu ar fi supraviețuit, dacă nu ar fi fost ajutată de o anumită persoană.

În cadrul unei emisiuni la care a fost invitată, Mara Bănică a vorbit deschis despre un moment cumplit din viața ei, care a avut loc cu mult timp în urmă. Ea a intrat cu mașina într-un stâlp din apropierea locuinței sale. Autovehiculul cu pricina avea valoare sentimentală, deoarece fusese primit cadou de la proprietarul postului TV la care lucra pe vremea aceea, cu scopul de a-i răsplăti succesul în carieră.

În urma accidentului, jurnalista a intrat în comă, iar doctorii i-au dat șanse minime de supraviețuire. Din fericire, fosta concurentă de la ,,Sunt celebru scoate-mă de aici” a ieșit din comă după trei zile. La aproape două săptămâni după aceea, a stat în cărucior, pentru o lungă perioadă de timp.

“A fost cumpăna vieții mele, un moment foarte greu. Eu cred în oamenii care te gândesc și de rău, s-au întâmplat lucrurile foarte repede. Eu cu acea mașină cu care am intrat în stâlp, căci asta s-a întâmplat, la 50 de metri de casă, exact la două luni de când venisem din teatrul de operațiuni din Irak. Mașina era primită cadou de la proprietarul postului de televiziune, pentru că avusesem succes, în fine, și poate colegii mei m-au invidiat. Pe lângă faptul că am luat stâlpul, am intrat și într-o comă profundă vreo trei zile cu 1% șanse de a supraviețui”, a explicat Mara Bănică în cadrul emisiunii „În oglindă”.

,,După 12 zile eram acasă, în cărucior, unde am stat o lungă perioadă de timp, mă duceam și la serviciu și spun sincer că pe mine dragostea lor m-a făcut bine. Veneau colegii la mine acasă, veneau la spital. A fost o avalanșă de iubire din partea lor și m-au ajutat foarte mult. Am refuzat să cred că vor fi repercusiuni, că mi s-a spus că nu o să mă mai pot urca vreodată pe tocuri, nu am crezut lucrurile astea și așa a fost”, a mai povestit jurnalista, pentru emisiunea publicată pe canalul de YouTube theXclusive.

Bărbatul care a salvat-o pe Mara Bănică: viziune sau realitate?

Mara Bănică îi este veșnic recunoscătoare bărbatului care i-a salvat viața, în ziua accidentului. El ar fi scos-o din mașină, însă jurnalista nu știe exact dacă salvatorul a fost o persoană reală sau un sfânt. Ce își aduce, însă, aminte, este că purta numele de Cosmin.

“Era o poză în spate, se făcuse o poză, eram cu un prezentator de sport, în dreapta mai era cineva și nu știu cu ce se jucau ei în spate, eu m-am întors și am tras de volan…începătoare, cu experiență zero. Pot să zic că eu trăiesc datorită unui tip care stătea la două străzi de mine, deși eu nu-l cunoșteam, nu-l văzusem niciodată în cartier. Nici nu știu dacă există cu adevărat, sincer. Îl cheamă Cosmin și m-a scos din mașină. Mi-a relatat în spital când m-am trezit, în dreapta era tata și în stânga acest băiat”, a mărturisit Mara Bănică.

,,L-am întrebat: ‘Tu cine ești?’ Și-mi zice: ‘Eu te-am scos din mașină’. Eu i-am spus ‘Salvatorul’ de atunci. Venise poliția cu două dube și mie îmi căzuse legitimația din ușă și polițistul a zis: ‘Până vine salvarea nu-i ridicăm, lasă să mai moară și d-ăștia’. Și el a zis că eu sunt sora lui și că pe răspunderea lui mă scoate din mașină. M-a pus să mișc gâtul, l-am mișcat și m-a întrebat cum mă cheamă. M-a luat în brațe, m-a pus în dubă și eu așa am ajuns la Floreasca. Eu cred că, dacă nu era el, nu trăiam la ce hemoragie internă am avut”, a adăugat vedeta.

Câteodată mă gândesc, pentru că nu mai știu nimic de el de ani de zile, dacă a fost real sau a fost un sfânt care mi-a salvat mie viața cu o menire, iar menirea aia cred că a fost să am copii, pentru că eu în acea comă știam că mor”, a încheiat jurnalista, în cadrul emisiunii la care a fost invitată.

Mai mult decât atât, la fix șapte ani de la ziua accidentului, ea a adus pe lume primul copil. Nașterea nu era programată pentru ziua respectivă, de aceea Mara Bănică nu crede că este vorba despre o simplă coincidență.