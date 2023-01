Mara Bănică, dezvăluiri surprinzătoare de pe front! Cum a ajuns vedeta în mijlocul bombardamentelor din Irak

De ani de zile, Mara Bănică se află în lumina reflectoarelor și activează în zona de divertisment, însă, puțini sunt cei care știu activitatea jurnalistei înainte de a ajunge la publicul larg. Jurnalista a fost corespondent de război și a trăit săptămâni întregi în mijlocul bombardamentelor din Irak.

În anul 2003, Mara Bănică își lua inima în dinți și făcea un pas important în carieră. Jurnalista și-a dorit să fie corespondent de război și să plece în Irak. Singură, cu un ghiozdan în spate și o cameră de buzunar a pleca pe front. Timp de o lună jumătate s-a aflat în mijlocul bombardamentelor și a transmis în țară tot ce se întâmpla. Pentru activitatea sa, Mara a primit chiar și un premiu.

„Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI, deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak. Mi-a zis să plec, dar șeful nu voia să dea și operator, așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului.

Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu Cel mai obiectiv corespondent de război. M-a uns pe suflet și am înțeles apoi că de fapt eu transmiteam despre oameni și ceea ce vedeam acolo. Stăteam într-un hotel toți ziariștii”, a declarat Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.

„Le aduceam viață”

Mara Bănică a trăit intens tot ce s-a întâmplat în Irak. Aceasta a stat în condiții grele, a dormit pe jos și a luat parte la tragediile ce au avut loc. Pe lângă activitatea pe care o desfășura ca jurnalist, bruneta s-a implicat activ și a ajutat oamenii. Aceasta a vorbit cu cei afectați de război și anunța familiile celor care fugiseră din țară că rudele lor care au rămas să lupte sunt bine și încă trăiesc.

„Dormeam pe jos pe hol. Ziua veneau locuitori ai Bagdadului cu hârtii în mână, la soldați și la noi. Eu am strâns vreo 700 de foi. Erau numere de telefon din toată lumea și ne rugau să sunăm la familii să le spunem că sunt bine.

Aveam doar un rucsac la mine cu două perechi de chiloți și acele numere de telefon. Am sunat toate familiile de la telefonul hotelului. La capătul firului, în toate colțurile lumii unde dădeam telefon erau lacrimi că primeau vești de acasă, de la rudele lor. Erau emigranți irakieni stabiliți în toată lumea.

Le spuneam că sunt ziarist, că am primit numărul lor de la respectiva persoana în Bagdad și că ruda lor trăiește. Le aduceam viață. Nu aș fi putut să stau fără să dau telefoanele acelea, m-aș fi simțit vinovată toată viața”, a mai spus Mara Bănică.

