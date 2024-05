Mara Bănică, prima reacție după ce familia Sterp a amenințat-o cu judecata: ”Singurul lucru pe care îl pot recomanda”

Un nou scandal a luat amploare în showbiz-ul românesc, iar de această dată lupta se duce între Mara Bănică și familia lui Culiță Sterp. După ce jurnalista a făcut câteva cometarii la adresa familiei Sterp și a membrilor acesteia, Culiță Sterp, mama Geta, dar și Getuța au reacționat, iar acum o amenință pe brunetă că o vor da în judecată. Însă, Mara Bănică nu s-a lăsat nici ea mai prejos și le-a dat replica.

Scandalul dintre Mara Bănică și familia Sterp a izbucnit zilele trecute și a pornit de la emisiunea Survivor All Stars. Jurnalista a declarat public că îl susține pe Zanni, ci nu pe Iancu, argumentând de ce un membru din familia Sterp nu ar merita să câștige competiția din Dominicană. Ei bine, argumentele jurnalistei i-au înfuriat pe cei din familia Sterp, care amenință acum că o vor da în judecată.

În postarea sa inițială, Mara Bănică a făcut praf familia Sterp, aducând mai multe acuze grave la adresa acestora. De asemenea, jurnalista a luat-o în vizor și pe mama Geta pentru afirmațiile pe care le-a făcut în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a dat de înțeles că fiul ei, Culiță Sterp, și-ar înșela soția.

Am văzut-o pe mama acestor Sterpi la Măruță. Faptul că pare haioasă prin accentul simpatic și zâmbetul larg, în opinia mea, nu îi acorda circumstanțe pentru că a crescut niște animale. Pun ștampile pe ce spun acum și chiar știu ce spun.

„De ce nu voi ține cu Sterp? Pentru că de-a lungul anilor am făcut subiecte cu oameni schingiuiți de această familie, ciobani bătuți crunt, neplătiți cu anii, scuipați și umiliți, tratați ca niște sclavi. Când au scăpat de calvarul trăit, au venit să povestească, marcați pe viață. Așa cum au schiunghiut câini, au schingiuit la propriu și oameni.

În urma acestor afirmații făcute de Mara Bănică, prima care a explodat și a luat-o în vizor pe jurnalistă a fost Getuța, sora fraților Sterp. Aceasta a reacționat imediat, a criticat-o pe Mara Bănică și i-a promis că va duce problema în fața oamenilor legii.

„Să îți fie rușine pentru ce ai scris! Noi suntem oameni simpli, de la țară, cu frică de Dumnezeu! Dar tu pentru minciunile spuse aici, o să dai cu subsemnatul în instanță! Am înțeles că nu îl susții pe Iancu, nici nu are nevoie de așa ceva din partea ta, are cine să o facă, dar ca să vorbești așa trebuie să fii ultima, după ultima… să nu zic ce! Dar ne vedem curând, nu îți face griji, Mara Banică!

Noi nu ne-am bătut niciodată joc de nimeni, motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate în primul rând și cu multe altele! Dar o să vezi ce bătaie de joc ți-ai făcut singură prin ce minciuni ordinare ai spus despre noi! Nu rămâne așa, te asigur «distinsă doamnă!»”, a fost răspunsul Getei Sterp, la postarea publicată de Mara Bănică.