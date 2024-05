Cum a reacționat Daniela Iliescu, după ce au ieșit la iveală mesajele în care-și critica soacra! “Mama” Geta a intervenit și ea

Afirmațiile făcute de Mara Bănică au stârnit o avalanșă de reacții în mediul online! Jurnalista a răbufnit la adresa familie Sterp și a făcut dezvăluiri uluitoare, înainte de finala Survivor All Stars. Aceasta a rămas șocată atunci când a auzit declarațiile controversate făcute de mama Geta în emisiunea lui Măruță și nu s-a mai putut abține. Printre altele, ea a făcut publică și conversația privată cu Daniela Iliescu, unde cea din urmă își critica soacra. Ei bine, gestul ziaristei nu a rămas fără răspuns, căci iubita lui Culiță a ținut să clarifice lucrurile!

Scandalul în care mama Geta este pion principal este departe de a se fi încheiat! Mara Bănică a scos la iveală detalii surprinzătoare despre familia Sterp, după ce a auzit afirmațiile controversate făcute de mama Geta în emisiunea lui Cătălin Măruță, zilele trecute. Jurnalista nu s-a putut abține, așa că și-a spus părerea sinceră despre mama Geta, după ce aceasta a dat de înțeles în văzul lumii că fiul ei cel mare obișnuiește să calce strâmb. Nu a fost singura declarație pe care femeia a făcut la televizor, ci a avut un nou derapaj rasist la adresa lui Jador, care a și răbufnit în cele din urmă. (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI: PRIMA REACŢIE A FAMILIEI STERP, DUPĂ CE AU FOST ACUZAŢI CĂ AU BĂTUT ANGAJAŢII: „SUNTEM OAMENI SIMPLI, DE LA ŢARĂ”

„Trebuie să scriu despre Survivor all Stars. Greșit! Nu trebuie, ci VREAU să scriu. N-am pierdut niciun episod, așadar am pierdut 3 nopți pe săptămâna, a trebuit să mă uit nopțile pe Voyo, în direct la Pro era imposibil cu copiii pe cap. Vreau să câștige Zanni, nu știu dacă-mi iese, deși știu că publicul nu e prost și sper că îl va vota. Știu că telespectatorii vor vota între el și Sterp în finală.

Ei bine, de aici a urmat o întreagă avalanșă de reacții. Jurnalista nu s-a oprit aici și i-a scris Danielei Iliescu un mesaj. Cele două au avut un schimb de replici, pe care Mara Bănică a ținut să-l facă public. (DETALII AICI) Nu se știe dacă a fost sau nu cu acordul Danielei, însă cert este că iubita lui Culiță a reacționat.

„Primesc o grămadă de printuri și vă rog să mă scutiți de circul ăsta pentru că nu voi da curs niciunei provocări. S-a ajuns mult prea departe, toată lumea își dă cu părerea și interpretează eronat ceea ce se întâmplă. Cei care mă urmăriți de câțiva ani, știți că în trecut am mai avut un episod asemănător, când cineva a publicat o conversație falsă pe care ar fi avut-o cu mine.

Tot ce am avut de zis, am spus acum 2 zile pe story. Iar orice am comentat pe TikTok e încă acolo pentru că îmi asum și pentru că am luat-o sub formă de glumă fără să mă gândesc că se va ajunge la așa ceva. Știu ce se încearcă și mai ales DE CE. Trebuie doar să vă prindeți și voi”, se arată în postarea făcută de Daniela Iliescu, pe Instagram.