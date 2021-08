Marcel Pavel, dezvăluiri sfâșietoare despre mama sa. Când va avea loc înmormântarea celei care i-a dat viață

Marcel Pavel este în doliu! Marți, 10 august, mama lui a murit. Artistul a făcut declarații sfâșietoare și a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confrunta cea care i-a dat viață.

Marcel Pavel trece printr-o perioadă grea, după ce a aflat că mama lui s-a stins din viață. A făcut tot posibilul să o salveze, dar problemele de sănătate cu care se confrunta femeia au răpus-o într-un final. Artistul a dus-o pe cea care i-a dat viață la cei mai buni medici, însă din păcate organismul ei a cedat într-un final.

De zece ani suferea de diabet și era dependentă de insulină. A făcut un blocaj renal și avea o cangrenă la picior. Trebuia să fie transferată la Spitalul Militar din Capitală, însă mama lui Marcel Pavel s-a stins din viață. (CITEȘTE ȘI: CU CE SECHELE A RĂMAS MARCEL PAVEL DUPĂ CE A FOST INFECTAT CU COVID-19: ”DACĂ NU IAU PASTILE, TENSIUNEA O IA RAZNA”)

”Mama suferea de zece ani de diabet, era dependentă de insulină, a făcut blocaj renal, diabetul i-a atacat toate organele. Avea cangrenă la piciorul stâng, suferise și un infarct, descoperit de medici în spital, dar pe care l-a dus pe picioare. Mama era internată la Spitalul Cantacuzino, din București.

Ieri, la ora 11.00 dimineața, când trebuia transferată la Spitalul Militar, pentru revascularizarea piciorului, a încetat însă din viață. În ultimele trei săptămâni, nu mai era coerentă, așa că nu am mai putut vorbi”, a declarat Marcel Pavel pentru Playtech.

Marcel Pavel a avut o legătură specială cu mama sa

Marcel Pavel a avut o legătură specială cu mama sa. Artistul a avut numai cuvinte de laudă la adresa sa și era mândru că era fiul ei. Înmormântarea va fi vineri la ora 13.00, la Cimitirul din Bughea de Sus, Jud. Argeș, localitatea unde mama solistului s-a născut.

Cântărețul are doi frați, Micky și Gigi, și o soră, Gina, care vor veni să o conducă pe mama lor pe ultimul drum. (VEZI ȘI: MARCEL PAVEL, PROBLEME FINANCIARE! AFACEREA CARE L-A ADUS LA SAPĂ DE LEMN. „E FOARTE GREU”)

”Pentru măicuța mea, eu eram cea mai mare bucurie, am avut o legătură aparte, am avut grijă de ea, de la vârsta de 25 de ani, mereu am răsfățat-o. A murit împăcată că m-a văzut realizat, că pot să am grijă de toți. Înmormântarea va fi vineri la ora 13.00, la Cimitirul din Bughea de Sus, Jud. Argeș, localitatea unde dânsa s-a născut, iar azi va fi depusă la Biserica Sf. Mina din Câmpulung, acolo unde mergeam să ne împărtășim.

Acum plec spre Câmpulung, am rezolvat cu actele. Vin toți frații mei, vine și fratele meu cel mare din străinătate, vom fi cu toții, ca să o petrecem pe ultimul drum. Dumnezeu să ne ajute să trecem peste această suferință”, a mai spus Marcel Pavel.