Marcel Pavel este în doliu. Mama lui s-a stins din viață

Este doliu în familia artistului Marcel Pavel. Mama sa s-a stins din viață. În urmă cu puțin timp, acesta a postat pe rețelele de socializare mesajul trist.

Artistul Marcel Pavel este în doliu. În urmă cu puțin timp, cântărețul a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care își anunță urmăritorii faptul că mama lui s-a stins din viață. Artistul are sufletul împietrit, după ce persoana care i-a dat viață s-a dus printre îngeri.

”Am avut mereu această teamă, și anume teama de a-mi pierde părinții, m-am gândit întotdeauna naiv cu o teamă de nedescris la această fatalitate crezând totuși că mie nu mi se va întâmpla niciodată această nenorocire, dar astăzi inevitabilul s-a întâmplat! DRAGA MEA MAMĂ, ÎNGERUL MEU PĂZITOR, IUBIREA VIEȚII MELE, CEA MAI IMPORTANTĂ FEMEIE DIN UNIVERS A PLECAT ÎNTR-O LUME FĂRĂ DOR PRINTRE STELELE ETERNITĂȚII! ADIO…SAU LA REVEDERE SCUMPĂ MAMĂ!💔💔💔💔💔💔💔💔🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💔💔💔💔💔”, este mesajul pe care Marcel Pavel l-a notat pe Facebook.

Cu ce sechele a rămas Marcel Pavel după ce a fost infectat cu COVID-19

Marcel Pavel a trecut prin momente grele, după ce a fost infectat cu coronavirus. După zile întregi de spitalizare, artistul se simte mult mai bine. Marcel Pavel a fost printre primele persoane publice din România care au contactat virusul COVID-19. Deși acum este în afara oricărui pericol, cântărețul a trecut prin clipe grele, mai ales că s-a luptat și cu o dublă pneumonie.

Totuși, el trebuie să urmeze în continuare un tratament pe care i l-au recomandat medicii: ”Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19. Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8”, a declarat Marcel Pavel pentru Playtech.

Sursă foto: Arhivă CANCAN