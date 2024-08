Marcel și Maria, intimi la Insula Iubirii?! Cum a dat-o de gard după ce Eric a intrat pe fir: ”El o plimbă și eu o…”

Se încing spiritele la Insula Iubirii! Ispita Marcel a răbufnit atunci când a văzut că Maria a intrat să facă o baie în mare alături de Eric. Pentru câteva secunde, bărbatul i-a privit, după care s-a întors cu spatele și a zis o replică surprinzătoare. Acesta a dat de înțeles că între el și concurentă ar fi existat momente mult mai „pasionale” decât cele pe care fanii show-ului le-au urmărit la televizor.

Maluma de România, așa cum s-a autointitulat, face ravagii la Insula Iubirii încă de la primul episod difuzat. Marcel a cucerit publicul cu replicile sale amuzante. În plus, ispita a stârnit atenția telespectatorilor datorită apropierii sale față de concurenta Maria, dar și pentru modul în care se poartă cu ea.

Marcel de la Insula Iubirii este unul dintre pionii principali din sezonul 8. Bărbatul, de meserie barman în Tenerife, atrage atenția de fiecare dată când apare pe micul ecran. Ba cu o replică memorabilă, ba cu niște cuvinte inventate chiar de el. Oricum ar fi, Marcel nu are cum să te lase indiferent, ținând cont de stilul „chulo” pe care a zis că îl are.

Încă din primele zile, a fost evidentă apropierea dintre el și concurenta Maria. Cei doi și-au împărtășit poveștile de viață, s-au plimbat pe plajă, au făcut baie în mare și chiar au fost filmați în ipostaze tandre.

Marcel a dat de înțeles că are sentimente puternice pentru Maria și a început să îi demonstreze, prin gesturi, cât de mult o place. A ales să doarmă pe canapeaua din living pentru a fi mai aproape de ușa ei. De asemenea, îi duce zilnic micul dejun la pat.

Pe de cealaltă parte, Maria a comunicat cu mai mulți băieți de pe insulă, lucru care l-a înfuriat pe Marcel. Recent, bărbatul s-a arătat foarte deranjat atunci când a văzut-o pe concurentă în mare, alături de ispita Eric.

„Frate, copia nu are valoare. Cu mine a fost în mare a doua zi. Pentru mine e egal cu zero ce face. Eu am mai întrebat-o dacă îi place de cineva. Ea îmi spune că nu are nicio treabă cu nimeni și apoi o văd cu persoana aia în apă. Lucrurile se bat cap în cap. Dacă ai ceva de clarificat cu o persoană, poți să o faci și pe uscat, cu microfonul… dar când te duci așa înseamnă că ai un secret, interpretezi. El o plimbă și data viitoare, tot la mine vine.”, a spus Marcel în cadrul emisiunii.