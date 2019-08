Marcel Toader a murit. Ultima sa apariție la TV: era abătut și a vorbit despre problemele care nu-i dădeau pace

Zi tristă în showbiz-ul românesc. Marcel Toader s-a stins din viață la 56 de ani în urma unui infarct. În ultimul său interviu afaceristul a vorbit despre problemele financiare pe care le avea.

“Eu am de dat bani statului, procese la tribunal care urmează. Eu mai pot locui în apartamentul meu numai că o să plec de acolo pentru că nu mai vreau să mai stau acolo, mă mut în altă parte. Singur, bineînțeles că singur. Eu am lăsat în spate multe apartamente echipate și multe case. Asta nu e o problemă pentru mine. Pentru mine problema financiară nu e o problemă. Eu am pierdut în viața mea mult din punct de vedere material… Din cenușă m-am ridicat și de acolo am plecat. Nu mi-a fost frică de ziua de mâine”, a declarat Marcel Toader în ultimul său interviu la Antena Stars.

Primele declarații despre moartea lui Marcel Toader

Prima persoană care a vorbit despre tragedie a fost Gabriela Cristea, fosta lui soție. Cei doi nu au mai ținut legătura decât prin intermediul avocaților, potrivit spuselor vedetei. “Poftim?! Nu știu absolu nimic, acum aflu. Nu am mai ținut legătura cu el, decât prin intermediul avocaților și nici cu familia lui. Îmi pare rău. Dar sigur nu e o glumă? Chiar nu știu nimic. Condoleanțe familiei, altceva ce pot să spun!?“, ne-a declarat în exclusivitate Gabriela Cristea, fosta soție a lui Marcel Toader.

Și mama adoptivă a Gabrielei Cristea ne-a spus câteva cuvinte.

“Am auzit că a murit… Ce pot să spun… Îmi pare rău, probabil neajunsurile și-au spus cuvântul. Toate lucrurile negative din viața lui. Nu a reușit să își țină lângă el nicio soție din cele 6… Iar după toate aceste lucruri am înțeles că s-a retrat lângă mama lui la Constanța. A fost greu și pentru el…” , a spus mama adoptivă a Gabrielei Cristea, Paula Crăciunescu.