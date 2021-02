Marcela Fota, detalii dureroase din ziua morții fulgerătoare a soțului ei: “Ca niciodată, noi am vorbit de 11 ori la telefon”. Ce i-a mărturisit cântăreața în timpul uneia dintre convorbiri

Cântăreața de muzică populară Marcela Fota a făcut publice detalii dureroase despre ziua morții fulgerătoare a soțului ei. Potrivit declarațiilor artistei, a vorbit la telefon cu bărbatul iubit mai des decât de obicei. Și, de parcă ar fi presimțit tragedia, vedeta i-a făcut o mărturisire romantică în timpul uneia dintre convorbirile pe care le-au avut în ziua fatidică.

Marcela Fota, dezvăluiri dureroase din ziua morții fulgerătoare a soțului ei

Prezentă în platoul emisiunii “Acces Direct”, Marcela Fota a împărtășit câteva dintre momentele-cheie petrecute în ziua de 28 decembrie, cea în care soțul ei a suferit un infarct în timp ce se afla într-un birou de copiat acte din Craiova. Ei au plecat cu mașini separate și s-au sunat de mai multe ori decât o făceau în mod normal. Într-una dintre discuțiile purtate la telefon, solista de muzică populară i-a spus că are un bărbat frumos și sexy.

“Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite”, a declarat artista azi, la “Acces Direct”.

Soțul Macelei Fota avea 47 de ani, iar în cadrul interviului de astăzi, ea a povestit cu durere în glas cum i-a spus fiului lor despre tragedie.

“Iau lucrurile așa cum sunt și vreau să văd un lucru bun și o luminiță în tot ceea ce trec. I-am spus surorii mele că nu sunt pregătită să mă vadă oamenii într-o asemenea ipostază”, a mai declarat cântăreața de muzică populară în cadrul emisiunii moderată de Mirela Vaida.

