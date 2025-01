Mare țeapă pentru Speak! Cât a fost nevoit să plătească pentru 10 portocale și un pahar cu apă într-o stațiune din Elveția: „Nu mai am bani”

Speak a fost nevoit să plătească o sumă neașteptată pentru 10 portocale și un pahar cu apă! Artistul s-a bucurat de o vacanță de vis în Zermatt, Elveția, alături de iubita lui, Ștefania, însă au ajuns să își ia o țeapă la care nici nu se gândeau! Iată despre ce este vorba!

Vacanța din Zermatt, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de schi din Eleveția, s-a cam transformat într-o lecție despre prețurile piperate din destinațiile de lux pentru Speak. Înainte de a spune despre ce sumă este vorba, nu putem să nu precizăm faptul că artistul și partenera lui au avut parte de clipe de neuitat în locul situat la o altitudine de aproximativ 1.620 de metri.

Speak a făcut dezvăluirile într-un podcast postat pe YouTube. Potrivit declarațiilor sale, pentru 10 portocale a fost nevoit să plătească 32 de euro, echivalentul a 156 de lei, iar un pahar de apă a costat aproximativ 34 de lei.

„După vacanța asta nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar! Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart! Oriunde ieșeam… Cu 100 de euro nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro”, a povestit Speak în podcast-ul Fiertzi on Power Couple, de pe YouTube