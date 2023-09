Marele vis al lui Radu, fiul lui Ștefan Bănică Junior, de când s-a apucat de actorie: ”Este a doua mea mamă!”

În luna iulie a acestui an, Radu Ștefan Bănică lansa primul single din carieră, intitulat „TU”. Creația muzicală s-a bucurat atât de aprecieri din partea publicului, cât și de critici ușoare, direcționate către fiul lui Ștefan Bănică Junior. Dar nici reacția juratului de la X Factor nu a întârziat să apară. Despre opiniile părintelui vedetă, cât și despre cele mai recente evenimente din viața de artist, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Radu Ștefan Bănică.

Tânărul de 21 de ani tocmai a fost acceptat la master, în cadrul Facultății de Actorie și dorește să continue ascensiunea profesională, ca până acum. Radu Ștefan Bănică și-a proiectat până și cel mai aprig deziderat profesional, acela de a juca într-un film alături de două dintre cele mai importante persoane din viața sa.

Ștefan Bănică Junior și-a manifestat deschis opinia despre prima piesă lansată de fiul său: „Nu au fost critici!”

CANCAN.RO: Cum ți-ai petrecut vara?

Radu Ștefan Bănică: Am stat în studio, m-am focusat 100% pe muzică și abia aștept acum să arăt la ce am lucrat.

CANCAN.RO: Care a fost feedback-ul general după primul single lansat?

Radu Ștefan Bănică: Pentru un prim single a fost un feedback bun. La public sunt opinii și opinii, e binevenită și critica și laudele. Sunt și comentarii răutăcioase, dar sunt și comentarii constructive. Nu este un gen muzical pentru toată lumea, eu am spus asta, nu mă aștept să le placă tuturor. Este un gen afrobeat, este de vară, asta mi-a plăcut mie, am 21 de ani. Ce să scot la 21 de ani, Traviata? Cânt și eu ce-mi place, cu ce mă simt bine, ce ascultă generația mea.

CANCAN.RO: Tatăl tău ce cânta la 21 de ani, îți mai aduci aminte?

Radu Ștefan Bănică: El a fost de mic pe rock ‘n’ roll. Uite că s-a ținut și de aia a ajuns unde este astăzi. Până și el a zis «băi, e stilul vostru, sună bine, e catchy». Tocmai pentru că suntem pe genuri diferite nu au fost critici din astea, pentru că știe, am făcut pian de mic, are încredere.

Radu Ștefan Bănică visează să joace într-un film alături de tatăl său și de a doua mamă

CANCAN.RO: Vorbeai mai devreme despre latura academică, ce s-a întâmplat în viața ta recent?

Radu Ștefan Bănică: Am intrat la master, la actorie, în continuare, să aprofundez, să cunosc lume. Sincer, cred că am fost ultima generație cu trei ani la licență, acum sunt patru. Am 21, ies la 23 de la master.

CANCAN.RO: Și după aceea ce faci?

Radu Ștefan Bănică: Ce fac și acum. Spectacole și poate, Doamne ajută, se deschid mai multe porți, rămâi în circuit, mai cunoști lume. Avem multe conexiuni cu universitățile de afară, nu strică.

CANCAN.RO: Cu cine ți-ai dori tu să joci într-un film, o doamnă sau un domn de factură celebră?

Radu Ștefan Bănică: Mi-ar plăcea să joc cu tata într-un film. Și mi-ar plăcea să joc și cu Emilia Popescu, a doua mea mamă.

