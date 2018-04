Marea doamnă a folclorului românesc a anunțat că s-a retras din muzică și se va dedica familiei de-acum încolo. De-alungul carierei sale a adunat multe amintiri frumoase, însă și experiențe care i-au marcat existența. Cel mai urât episod pare să fie acela în care a fost dată afară din propria casă, iar cel mai frumos a fost împăcarea cu Ion Dolănescu.

”Am avut multe dezamăgiri, dar cea mai mare durere am simţit-o când am fost dată afară din casa în care am locuit peste 25 de ani. Credința în Dumnezeu m-a ajutat mereu să merg mai departe, mai ales că eu am pierdut patru case la viața mea. Sile Dinicu, Dumnezeu să-l ierte!, când și-a pierdut casa, de supărare, a paralizat și a murit. Pe mine m-a întărit Domnul și m-a susținut familia”, a declarat Maria Ciobanu pentru revista Taifasuri.

La întrebarea care a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut în această viață, ea a răspuns: ”Este greu de spus. Fiecare face bune şi rele în această viaţă. Poate împăcarea cu Ion Dolănescu, în 2004, după aproape 35 de ani cât nu ne-am vorbit”, a mărturisit artista.

Citește și Maria Ciobanu, in prag de colaps la 77 de ani! Ce pateste in aceste momente o poate scoate definitiv din lumea muzicii populare!