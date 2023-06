Maria Constantin, anunțul mult așteptat înainte de nuntă. Artista a vorbit despre a doua sarcină: „O mare minune”

Maria Constantin este pregătită să devină mireasă pentru a treia oară. Celebra cântăreață a trecut deja prin două căsnicii eșuate, însă în cele din urmă și-a întâlnit sufletul pereche. Este în culmea fericirii alături de Robert și urmează să spună cel mai frumos DA din viața ei. Artista a vorbit și despre o posibilă sarcină cu actualul partener. Este pregătită sau nu să devină, din nou, mămică?

Maria Constantin și Robert sunt pregătiți să facă pasul cel mare, după ani de relație. Cunoscuta artistă va îmbrăca, din nou, rochia de mireasă, după ce a trecut prin două căsnicii eșuate. Se zice că a treia oară e cu noroc! Interpreta de muzică populară este gata să-și unească destinul cu cel al bărbatului care o face fericită în fiecare zi din viața ei. Pregătirile sunt în toi pentru ziua cea mare, pe care cei doi amorezi o așteaptă cu sufletul la gură. Evenimentul special va avea loc în luna august a acestui an, iar solista a pus totul la punct. Acum, doar așteaptă să treacă timpul și să scape de emoții.

CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN, FILMATĂ FĂRĂ CHILOȚI. ARTISTA A ALES O ȚINUTĂ CARE A ATRAS TOATE PRIVIRILE

Maria Constantin, anunțul mult așteptat

Dacă se știe deja că Maria Constantin se va căsători, acum fanii acesteia se întreabă dacă vedeta mai are de gând să devină mamă. Blondina are deja un băiețel de 14 ani, care nu se află în grija ei. Ei bine, interpreta nu exclude o a doua sarcină, însă recunoaște că ea și Robert nu s-au gândit prea mult la asta. Cei doi îndrăgostiți vor ca lucrurile să vină de la sine, iar în cazul în care o să vină pe lume un copil, atunci bucuria va fi imensă. Maria Constantin susține că lasă totul în grija lui Dumnezeu și așteaptă ca astfel de binecuvântări să se întâmple la timpul lor, în viața ei.

”Momentan nu, nu ne gândim la asta (nr. la copii). Toată lumea ne întreabă. Eu și prima dată când am rămas, am rămas destul de greu, prin tratamente. Dacă este să fie de la Dumnezeu, ar însemna chiar o bucurie și o mare minune pentru noi”, a mărturisit Maria Constantin, la Antena Stars.

CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN A ANUNȚAT CÂȚI BANI PLĂTEȘTE PENTRU „NUNTA ANULUI”. ÎI ECLIPSEAZĂ PE SMILEY ȘI GINA PISTOL? SUMA E URIAȘĂ: „PE ACOLO NE ÎNVÂRTIM!”

Maria Constantin, detalii neștiute din prima căsnicie

Vedeta a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, de care a divorțat în 2014. Cei doi au un fiu, Codruț, în vârstă de 14 ani. Copilul a rămas în grija tatălui său, iar solista a considerat că așa este cel mai bine, ținând cont că programul ei de artistă nu i-ar fi permis să se ocupe îndeaproape de educația băiatului. Cei doi se vizitează și sunt aproape unul de celălalt în orice moment.

„Avea 3 ani și jumătate, nici nu puteam să îi explic că mami cu tati nu se mai înțeleg. Atunci, a venit tatăl lui, cu părinții lui și au zis că o să îl țină cât am eu treabă la București. Ulterior, au început toate tam-tamurile pe acolo și eu am fost nevoită să plec de la Târgu Jiu pentru că toată lumea avea ce avea cu mine.(…) Acum, copilul își dorește să vină la mine, dar, momentan, consider că eu fiind mai mult plecată, nu vreau ca educația lui să fie pornită pe un drum greșit.(…) Codruț se înțelege ok cu iubitul meu. Îi place de el ”, dezvăluia Maria Constantin, în emisiunea ”Detectorul de minciuni”.