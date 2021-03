Maria Constantin, atac dur la adresa Gabrielei Cristea! „Este o femeie foarte rea”

Se prefigurează un nou scandal în lumea mondenă. Maria Constantin a lansat un atac destul de dur la adresa Gabrielei Cristea. Totul s-a întâmplat într-o emisiune tv, iar cântăreața nu a avut de spus cuvinte prea bune despre soția lui Tavi Clonda.

Întrebările picante ale lui Cătălin Măruță au stat, din nou, la baza unui posibil scandal. Invitată în emisiunea acestuia, Maria Constantin a fost provocată să o descrie pe Gabriela Cristea în trei cuvinte. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri, iar răspunsul ei a fost „supraponderală, rea și a cincea soție”.

Mai mult, Maria Constantin nu s-a oprit aici și a declarat că deși nu o cunoaște personal pe Gabriela Cristea crede că este o femei foarte rea, bazându-se pe spusele fostului soț, Marcel Toader. (CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN SE MĂRITĂ DIN NOU! ARTISTA A PRIMIT DEJA INELUL DE LOGODNĂ)

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui”, a mai spus Maria Constantin.

Maria Constantin, despre relația cu Marcel Toader.

Divorțul dintre Maria Constantin și Marcel Toader a fost unul cu scântei. Iar dacă la momentul respective artista a preferat să păstreze tăcerea, la mai bine de doi ani de la decesul acestuia a decis să vorbească despre lucrurile groaznice prin care a trecut alături de el.

Maria Costantin a recunoscut că a fost bătută și înșelată de Marcel Toader, iar atunci când agresiunile fizice au început, ea a decis să-l părăsească. (VEZI ȘI: MARIA CONSTANTIN, DEZVĂLUIRI DUREROASE DIN CĂSNICIA CU MARCEL TOADER.)

„Da, a fost (n.r agresiune fizică). Simplul fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec. Am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros… atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere, te simți în plus… am consierat că decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a declarat Maria Constantin, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.