Maria Constantin, gata de nuntă! Artista a pus toate detaliile la punct și are multe surprize pregătite pentru invitați

Maria Constantin și Robert Stoica sunt gata să facă pasul cel mare. După o relație de trei ani, cei doi își vor uni destinele în mod oficial, anul viitor. Toate detaliile pentru nuntă deja au fost stabilite, iar Maria Constantin așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare. Artista se află, deja, la a treia căsătorie și, știe exact cum să organizeze totul și ce își dorește.

Maria Constantin a făcut planurile de nuntă și nu a lăsat nimic la voi întâmplări. Pentru că nu se află la prima experiență de acest gen, artista a decis să facă lucrurile puțin diferit. De această dată nu o să mai meargă pe o nuntă clasică și vrea să iasă din șablon. Așa că a renunțat la toate tradițiile și obiceiurile specifice și vrea să meargă pe ceva mai lejer. Nunta o să aibă loc în vara anului viitor și, deja, toate direcțiile au fost date.

De această dată, Maria Constantin vrea mai mult o petrecere mare, nu o nuntă. Tema evenimentului este white party, iar invitații nu vor trebui să se încorseteze în ținute de seară. Petrecerea se anunță una cu fast, fapt pentru care cununia civilă și cea religioasă au fost lăsate pentru o altă zi.

„Eu am ales tema. M-am gândit că vreau să fie altceva. O gândesc mai mult ca pe o petrecere, nu neapărat ca pe o nuntă. Atunci vreau să fie ceva lejer. Nu îmi doresc ca oamenii și lumea să vină îmbrăcați la 4 ace, la costum și în rochie de seară. Vreau să fie un eveniment la care toată lumea să se distreze și să ne simțim bine, nu neapărat să stea încorsetați și să vină ca la restaurant, mai ales că evenimentul va avea loc în aer liber.

Cununia civilă și cununia religioasă vor avea loc într-o altă zi, iar în ziua respectivă, când va fi evenimentul atunci va fi strict petrecerea pentru că mie îmi cam place să dorm și nu vreau să mă trezesc cu noaptea în cap, vreau să fiu în formă până la 5-6 dimineața și atunci trebuie să mă odihnesc.”, a declarat Maria Constantin, potrivit wowbiz.ro.

Cum va arăta rochia de mireasă

În ceea ce privește rochia de mireasă, Maria Constantin o are pregătită încă dinainte de a avea un mire. Vedeta a văzut modelul în urmă cu ceva ani și a promis că dacă soarta o va mai duce în fața altarului așa o să se îmbrace. Rochia pe care o va purta este de tip sirenă și o să fie făcută de prietenul ei bun, Florin Burescu.

„Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer.”, a mai spus Maria Constantin.

