Maria Constantin, mămică pentru a doua oară? Ce spune artista: ”S-au așezat lucrurile și în viața mea”

Maria Constantin şi-a găsit în sfârşit liniştea. Artista trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu Robert Stoica, bărbatul care a reuşit să îi cucerească iremediabil inima. În cadrul unui interviu, blondina a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou mămică.

Maria Constantin, în vârstă de 34 de ani se poate considere în prezent o femeie împlinită. Are o carieră în plină ascensiune, un iubit care o răsfaţă tot timpul, dar şi o minunăţie de băieţel de care este foarte mândră.

În trecut, artista a suferit din cauza relaţiilor pe care le-a avut, a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are băiatul, pe Codruț. A fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019, iar anul trecut Maria Constantin a încheiat relaţia pe care a avut-o cu Dacian Varga. Cu toate acestea, cântăreaţa nu şi-a pierdut speranţa ca într-o bună zi să îl găsească pe alesul inimii sale.

De câteva luni, interpreta se iubeşte cu Robert, bărbatul care ar putea să o facă în curând mămică.

CITEŞTE ŞI: CE SÂNI MARI ȘI-A ”PUS” MARIA CONSTANTIN! ROCHIA MULATĂ A ARTISTEI A ARĂTAT TOTUL!

”Vedem, ce o vrea Dumnezeu”

”Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (n.r. dacă-și dorește un frățior sau o surioară), nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta. Vedem, ce o vrea Dumnezeu. Important este că sunt foarte bine, s-au așezat lucrurile și în viața mea când nu mă așteptam”, a declarat aceasta.

Cum a fost prima întâlnire cu părinții lui Robert

Artista ne-a mărturisit cum a fost prima întâlnire cu părinții iubitului ei. Din câte se pare, Maria Constantin nu a fost nevoită să facă prea multe eforturi pentru a fi plăcută de soacră și a reușit rapid să-i intre la suflet.

„La prima întâlnire pot spune că nu am avut emoții și ne-am comportat firesc. Mă bucur că acum fac parte din familia lor, mai ales că eu nu-i mai am decât pe mama și pe frații mei. Pot spune că ne-am mărit familia „, ne-a mai spus artista.

” Chiar ne înțelegem foarte bine. Am fost primită de fiecare dată cu brațele deschise. Sunt niște oameni extraordinari. Sunt ca și părinții mei și spun asta pentru m-au făcut să simt că fac parte din familia lor. Și e normal să îi consider familia mea.

Cred că apreciază foarte mult că suntem noi fericiți și că Robert, copilul lor, este fericit. Nu trebuie să facă ceva special pentru a mă face să mă simt bine” , a declarat Maria Constantin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Sursă foto: Instagram