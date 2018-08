Maria Constantin și-a pus exensii lungi. Artista arată ca o păpușă Barbie: “Super alegere! Eleganță nobilă, rafinament”

La doar câteva zile după ce a renunțat la cosițele blonde în favoarea unei nuanțe mai naturale, Maria Constantin și-a făcut o schimbare de look radicală. Artista de muzică populară s-a lăsat pe mâna unor hair-styliști pricepuți și… după câteva ore de stat pe scaunul dintr-un salon, “i-a crescut părul”! Îndrăgita vedetă a ales extensii destul de lungi, care o fac să semene cu o păpușă Barbie.

Maria Constantin, schimbare de look radicală după ce și-a pus extensii

Fericită de rezultat, Maria Constantin a făcut public un colaj în care apar două poze: una dinainte de a-și pune extensiile lungi, alta cu noul look, care o prinde foarte bine. În mesajul scris la imagine, ea a împărtășit mai multe amănunte despre extensiile pe care le-a ales.

“De curând am decis sa fac o schimbare de look şi am apelat la experţii în extensii (…)! Am ales extensiile (…) realizate din păr natural, extrem de mătăsoase, într-o nuanţă superbă ce îmi oferă coafura impecabilă şi mult dorită! (…)” este mesajul scris de Maria Constantin.

Fanii au înroșit butonul de like și au complimentat-o. Alții i-au spus că nu ar fi trebuit să se tundă.

“Cu sau fără extensii ești cea mai frumoasă!❤😍”, “Super alegere… superbă frumusețe, eleganță nobilă, rafinament, talent… seară minunată vă doresc… sărut mâinile…👍❤💓💔💖💗💝💜🌹⚘🌷🌹⚘🌷🌹⚘🌷😍😘😘” , “Dar tu aveai un păr superb, de ce l-ai tăiat?”, “O apariție impecabilă întotdeauna!!! Un om și un artist desăvarsit!!! RESPECT și admirație!!!👏👏❤❤”, “Cu părul lung îți stă mai bine… oricum ești o frumoasă…!!!!” sunt cinci dintre mesajele lăsate de fanii cântăreței.

Maria Constantin a divorțat de Marcel Toader la începutul acestui an

Cei doi au decis să se separe în toamna anului trecut și, după dezvăluiri explozive din mariaj, ei au semnat actele de divorț în secret. Totul s-a întâmplat pe 23 ianuarie 2018 la un notar de pe Calea Griviței, iar procesul de la Judecătoria Sectorului 5 s-a anulat. Maria Constantin s-a căsătorit cu Marcel Toader pe 26 septembrie 2015.

În vârstă de 30 de ani, artista de muzică populară a mai fost căsătorită o dată, în timp ce fostul rugbist, de 54, are cinci mariaje eşuate până în prezent. Din prima căsătorie, Maria Constantin are un fiu: Codrin Topată.