Maria Covasa de la Insula iubirii rupe tăcerea! Participă sau nu la Mireasa, sezonul 11?

Maria Covasa, fosta concurentă de la Insula iubirii, rupe tăcerea după ce în spațiul public au apărut mai multe informații despre o posibilă participare a sa în sezonul 11 din emisiunea ”Mireasa”. Își caută sau nu jumătatea în reality-showul de la Antena 1?

Maria Covasa a devenit cunoscută datorită participării sale în sezonul 8 de la Insula iubirii. Tânăra s-a spus celui mai dur test al fidelității alături de Dani Boy. După 5 ani de relație, cei doi au picat ”cu brio” testul, iar la final s-au despărțit. Pe aproape toată durate emisiunii, Maria a simțit o atracție față de ispita Alin Simoiu, atracție care i-a dat bătăi de cap. Când a ajuns în țară, tânăra a recunoscut că a luat legătura cu bărbatul după care i se aprinseseră călcâiele.

”L-am căutat, da, i-am dat numărul, dar strict ca să îmi explice de ce a avut acest comportament urât, nu pentru alt motiv. Eu cu Alin nu am mai vrut să am nicio legătură, pentru că eu când am ajuns în țară m-am liniștit, mi-am pus cap coadă tot ce s-a întâmplat, am analizat și mi-am dat seama că Alin s-a prefăcut și nici eu nu am fost acolo în totalitate”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii.