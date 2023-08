Maria Dragomiroiu ne-a dezvăluit cel mai ascuns secret. Cum reușește să arate cu 20 de ani mai tânără și care este cea mai mare frică a acesteia! „Vreau să stau pe scenă cât o să mai trăiesc”

La cei 68 de ani săi săi, Maria Dragomiroiu arată impecabil și e plină de energie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a dezvăluit care-i secretul „tinereții fără bătrânețe” și ce metode aplică pentru a avea un ten și un păr frumos. Într-un amplu interviu, ea nu ne-a ascuns faptul că apelează la injecțiile cu acid hialuronic și investește mult în imaginea sa.

Maria Dragomiroiu nu a făcut sport niciodată și se declară o gurmandă. Cu toate acestea, artista arată impecabil. Ea face multă mișcare în curtea casei sale, unde dă cu sapa și cu grebla, potrivit propriilor sale mărturisiri. Îndrăgita cântăreață de muzică populară are o singură operație estetică, de blefaroplastie (ridicarea pleoapelor) și nu are în plan vreo altă intervenție. I

ar pentru a arăta impecabil pe scenă, Maria Dragomiroiu are nevoie de cel puțin trei ore ca să se aranjeze. Altfel, artista se simte în formă și își dorește să mai cânte ani buni de aici înainte.

„Nu știu ce-i ăla concediu”

CANCAN.RO: Aveți o vară fierbinte și la propriu și la figurat… Ce mai faceți?

Maria Dragomiroiu: Sunt pe litoral, la hotel, mă pregătesc pentru spectacol. Apoi, în noaptea asta, plec la București. Am evenimente prin țară, după care înapoi la Constanța. Așa sunt cam toți artiștii care sunt solicitați.

CANCAN.RO: Când ați fost ultima oară într-un concediu?

Maria Dragomiroiu: Eu nu am voie în concedii, că mă judecă lumea. Nici nu știu ce-i ăla concediu. Anul trecut am fost, de fapt am rămas la niște prieteni, după turneul din America. Ei sunt din Brașov, apoi s-au mutat în Houston, iar acum locuiesc în Texas. Am stat la ei câteva zile și ne-au dus prin deșert, să văd cum e. Am postat un filmuleț atunci, iar lumea, nu toți, ci cei care nu au ce face, imediat m-au judecat, că cum îmi permit să mă duc într-o vacanță. Dar era una la ptieteni, care nu m-a costat nimic.

Cât timp își dorește să rămână pe scenă

CANCAN.RO: Cât vă doriți să rămâneți pe scenă?

Maria Dragomiroiu: Mă rog la Dumnezeu să-mi dea sănătate, să pot sta pe scenă până cât voi mai putea, până cât oi trăi. Sunt convinsă că fiecare artist asta își dorește, să fie până la final pe scenă. Pentru că de fapt această întâlnire cu pubicul îți dă puterea să mergi mai departe, să speri, să fii în formă. Ce spectacole frumoase sunt pe litoral acum..Eu azi noapte, la 00.30, cântam la Techirghiol, iar oamenii aceia care dimineață aveau tratament, au fost acolo, m-au aplaudat, am făcut poze. Adică am simțit acea energie pe care mi-o dăruiau. Iar eu, prin cântecele mele, le-o întorceam. Fiecare trebuie să facă ceea ce poate.

CANCAN.RO: Cum reușiți să arătați impecabil?

Maria Dragomiroiu: Nu e ușor să arăți într-un fel, să te îmbraci într-un fel. Eu respect costumul popular autentic, îmi e drag să-l recondiționez, mă îmbrac în costume frumoase. Am în jur de 50 de costume populare. Asta mă reprezintă, cel mai bine mă simt într-un costum popular.

„E foarte greu, dar mie îmi place”

CANCAN.RO: Nu vă e greu, totuși, să cântați atâtea ore într-un costum popular, mai ales vara?

Maria Dragomiroiu: Un costum popular e făcut cum se făceau odată în război, din iie, din lână. E greu să te înfășori cu toate, are multe componente. Să stai așa, de la 19 seara până la 2 noaptea..Și cu părul meu, care e brandul meu. E foarte greu, dar mie îmi place. Nu e ușor să te menții așa. Să arăți într-un fel. O fac din repect pentru publicul pe care-l iubesc, din respect pentru munca ta, pentru ceea ce reprezinți, pentru că ești un artist și trebuie să fii într-un anumit fel pe scenă. Pentru tradiție, de asemenea. Eu iubesc foarte mult tradiția și mereu o spun că trebuie să ne reîntoarcem, să nu ne pierdem rădăcinile. Pentru că numai așa ne identificăm ca și popor. Prin tradiție, cântec, port, prin jocuri. Cred că niciun popor nu are atâta diversitate de costm, de muzică și de jocuri cum e în România. Mereu am fost pe primele locuri. Cu asta trebuie să ieșim în față, pentru ca România să fie cunoscută.

Are nevoie de trei ore pentru a se pregăti de spectacol

CANCAN.RO: Cât timp vă ia să vă pregătiți pentru un spectacol?

Maria Dragomiroiu: Ca să mă aranjez, să mă îmbrac frumos pentru un spectacol, mie îmi trebuie câteva ore. Cam trei până sunt gata. Mă aranjez singură, la hotel. Doar nu avem cu noi make-up artiști. Dar e un efort plăcut și atunci nu ți-e greu. Doar că timpul nu e suficient. Nu e de ajuns să dormi, să te odhinești, pentru că iar o iei de la capăt. Dar mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt în acțiune. Și că sunt sănătoasă.

CANCAN.RO: Puteți spune că sunteți sănătoasă tun?

Maria Dragomiroiu: Așa, cât de cât. Pentru că timpul își spune cuvântul, dar lupți cu el. Mi-e drag să fiu în fața lumii. Dar e un efort ca să fii așa impecabil.

Secretul „tinereții fără bătrânețe”…

CANCAN.RO: Care e secretul „tinereții fără bătrânețe”?

Maria Dragomiroiu: Munca. Păi un bărbat își dă doar cu apă pe ochi, se îmbracă, își trece mâna prin păr și a ieșit pe ușă. Pentru o femeie nu e așa. Mai ales la o artistă, e o muncă. Câteva ore, ca să fii impecabilă pe scenă. Și trebuie să ai grijă de tine. Eu am grijă de mine. Merg și eu, îmi fac timp, din când în când, de câte o ajustare. Îți mai faci umplere de riduri. Mergi la o clinică, investești.

Nu poți spune că eu sunt așa de la Dumnezeu. Mă îngrijesc și investesc în asta. Pentru ca să fii plăcut ochiului. Omul nu te-ar iubi, altfel. Acum câteva seri, erau două doamne care-mi spuneau că le transmit, că sunt ca un model, că le impulsionez și pe ele.

Blefaroplastie și injecții cu acid hialuronic

CANCAN.RO: Apelați la injecțiile cu toxină botulimică și cu acid hialuronic? Faceti vreun tratament anume pentru ten?

Maria Dragomiroiu: Din păcate, unele fete fac prea devreme ceea ce nu trebuie și-și modifică fața. Categoric, altfel nu se poate. Eu dacă mă uit puțin în oglindă, trebuie să-mi facă plăcere ceea ce văd, asta îmi dă o stare de bine. Te face să mergi mai departe. Mie îmi place poza, când lumea îmi cere. Știu ce înseamnă când lumina e totul. Și îi învăț ce să facă pe la evenimente. De asta Mirabela Dauer îmi și zice, când mă vede. Stai că a venit Spielberg să ne facă să arătăm bine la poză.

Nu apelez la nimic altceva, la alt tratament pentru ten. E genetic. Doar creme populare. Dar da, injecii cu acid hialuronic, atunci când trebuie. Dar să fii decent. Dacă te simți bine când te uiți în oglindă și-ți face o zi bună, atunci e ok.

CANCAN.RO: Aveți și operații estetice?

Maria Dragomiroiu: Nu, nu-mi place chestia asta. Am făcut blefaroplastie doar.

„Sunt o gurmandă”

CANCAN.RO: Ce regim alimentar aveți? Evitați să mâncați ceva anume?

Maria Dragomiroiu: Eu sunt o gurmandă. Am grijă însă ce mănânc. Un om trebuie să mănânce de toate, organismul are nevoie ca să funcționeze. Dar să ai limită, cât de cât. Dacă o zi mănânc mai mult, a doua zi mă reglez. Stau cu cântarul lângă mine.

Ce tratament face atunci când îi cade părul

CANCAN.RO: Cum vă îngrijiți părul? Mergeți la salon?

Maria Dragomiroiu: Nu am timp de așa ceva. Mă vopsesc singură. Îmi storc părul într-un anume fel. Mă spăl pe cap o dată pe săptămână. Dar când văd că de la oboseală, de la stres, îmi cade mai mult păr, atunci eu înainte de a mă spăla, îmi dau cu o mască pe care o fac din cinci gălbenușuri de ou, pe care le bat așa, ca la omletă, și pun și ulei de măsline și puțină apă, ca să nu fie cleios. Și dau pe păr. Viața părului este în rădăcină. E normal ca la orice om să cadă. Dar primăvara și toamna mai des. Iar când mai cade din diverse motive, trebuie să te reglezi emoțional. După mă spăl normal, cu șampon și cu balsam.

CANCAN.RO: Sunteți extrem de activă pe rețelele sociale. Cine vă ajută?

Maria Dragomiroiu: Am și tik-tok. Acesta e viitorul, trebuie să fii în actualitate cu toate, și cu instagram-ul, și cu facebook-ul. Am trei nepoate și un nepot. Când le prind, mă ajută ele cu postările. Ele îmi taie și vârfurile de la păr.

„Eu am crescut la țară și știu ce înseamnă să lucrez pământul”

CANCAN.RO: Faceți și sport?

Maria Dragomiroiu: Eu nici nu apuc să dorm. Nu am făcut niciodată sport. Nici la sală nu am fost vreodată. Nici la Spa-uri…Eu muncesc fizic, acasă. Asta îmi și place. Eu am crescut la țară și știu ce înseamnă să lucrez pământul, să îngrijesc plante. Stau în grădină și sap. Nici nu ajung bine acasă, și pun mâna pe greblă să adun frunzele. Asta e sportul meu, prin muncă.

