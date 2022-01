Maria Dragomiroiu, șocată de ce a întâlnit în metroul din SUA. “M-am deprimat. Am văzut oameni cu mâinile tăiate...”

Maria Dragomiroiu se află în SUA, unde susține mai multe reprezentații. În timpul liber, interpreta de muzică populară preferă să se plimbe sau să meargă la plajă. Ultima călătorie cu metroul i-a lăsat, însă, un gust amar.

Pentru Maria Dragomiroiu, experiența cu metroul din SUA a fost total neplăcută. A întâlnit mulți oameni triști, deprimați, care muncesc până la epuizare pentru a câștiga un ban. Peisajul din respectivul mijloc de transport în comun a întristat-o teribil pe artistă.

“Am mers cu metroul, de am fost în centru de am făcut câteva poze. Era atâta tristețe, chiar m-am deprimat. Era atâta lume săracă. Unii vorbeau singuri prin metrou. I-am spus soțului meu că nu o să mai merg niciodată cu metroul. Am văzut oameni cu mâinile tăiate de muncă, tocite și toate rasele de pe Pământ, toate națiile, fiecare în lumea lui acolo, ținându-se de câte ceva și o tristețe grozavă, îmbrăcați prost. M-a deprimat total”, a povestit Maria Dragomiroiu, potrivit wowbiz.ro.

Maria Dragomiroiu, impecabilă în costum de baie. “Nu fac sport, poate că e genetic”

Totodată, Maria Dragomiroiu s-a bucurat din plin de vremea bună pe care a prins-o în Statele Unite. A mers la plajă, ocazie cu care a făcut și câteva fotografii. Cei care o urmăresc pe rețelele sociale au complimentat-o pentru felul în care arată în costum de baie, la 66 de ani. Surprinzător, interpreta de muzică populară nu face sport, însă este foarte atentă cu alimentația.

“Nu fac sport. Am cântarul în baie și când văd că urcă, încerc să mănânc mai puțin și bineînțeles că încerc să nu combin lucrurile care îngrașă, deși eu de felul meu sunt o mâncăcioasă. Dar nu sunt strictă cu mine, nu am fost niciodată. Doar mă uit la cântar, asta este măsura mea. Când văd că o ia în sus, la mai multe kilograme, mă opresc și încerc să mănânc mai puțin. Nu fac sport, eu am mobilitatea mea din naștere, urc și cobor, că așa mi-e casa. Sunt un om foarte activ. Nu stau. Nu îmi place să stau pe loc sau să mă uit la televizor sau să citesc. Mai bine mă simt făcând treabă prin curte. Nu fac nimic special. Poate că e genetic, poate bunica mea care avea părul frumos, lung și sănătos. La fel, la vârsta mea, am dantura fără să merg la dentist. Probabil așa a vrut Dumnezeu să fiu o fire mai puternică și cu un genetic mai sănătos”, a mai spus Maria Dragomiroiu.

