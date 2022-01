 Maria Dragomiroiu, mesaj pentru Cătălin Botezatu, după ce designerul i-a comentat pozele în costum de baie: „Nu îl cunosc personal”

Maria Dragomiroiu a reuşit să creeze un val de controverse în mediul online după ce a publicat mai multe fotografii în costum de baie. La cei 66 de ani, artista are o siluetă de invidiat, însă fanii acesteia nu au fost încântaţi de faptul că interpreta şi-a expus formele pe reţelele de socialiazare.

Maria Dragomiroiu a reuşit zilele trecute să împartă internetul în două tabere. Cântăreaţa a este apreciată pentru talentul muzical deosebit, dar și pentru silueta perfectă pe care o are. Însă, se pare că nu toţi cei care o urmăresc au avut cuvinte de laudă în ceea ce priveşte fotografiile cu celebra artistă.

Despre acest subiect, Maria Dragomiroiu a făcut o serie de declaraţii.

“Cu aceste poze, totul a fost o întâmplare. Am avut spectacol în Miami, suntem în Turneu, dar pe 26 o să vin acasă. A fost singura zi când am avut spectacol în Miami și a fost o zi cu soare. Draga mea prietenă și colegă, Mioara Velicu, mi-a spus să mergem la ocean să facem câteva poze. Eu merg în fiecare an la mare, pe litoral și de 20 de ani, nu am băgat piciorul în apă.

Acel costum este al Mioarei. Prima dată nu am vrut să îl îmbrac pentru că eu sunt om mai pudic, nu îmi place. Până la urmă m-am îmbrăcat cu el, pentru că și soțul meu și ceilalți prieteni mi-au spus că îmi stă foarte bine. Și așa au ieșit. Eu sunt o iubitoare de selfie-uri, țin cont de lumina soarelui.”, a povestit artista pentru wowbiz.ro

Maria Dragomiroiu, secretul unei siluete de invidiat la 66 de ani

De asemenea, interpreta de muzică populară a dezvăluit cum reuşeşte să se întreţină şi să îşi ascundă vârsta.

“Nu fac sport. Am cântarul în baie și când văd că urcă, încerc să mănânc mai puțin și bineînțeles că încerc să nu combin lucrurile care îngrașă, deși eu de felul meu sunt o mâncăcioasă. Dar nu sunt strictă cu mine, nu am fost niciodată. Doar mă uit la cântar, asta este măsura mea. Când văd că o ia în sus, la mai multe kilograme, mă opresc și încerc să mănânc mai puțin. Nu fac sport, eu am mobilitatea mea din naștere, urc și cobor, că așa mi-e casa. Sunt un om foarte activ. Nu stau. Nu îmi place să stau pe loc sau să mă uit la televizor sau să citesc. Mai bine mă simt făcând treabă prin curte. Nu fac nimic special. Poate că e genetic, poate bunica mea care avea părul frumos, lung și sănătos. La fel, la vârsta mea, am dantura fără să merg la dentist. Probabil așa a vrut Dumnezeu să fiu o fire mai puternică și cu un genetic mai sănătos.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu pentru sursa citată.

Maria Dragomiroiu, mesaj pentru Cătălin Botezatu, după ce designerul i-a comentat pozele în costum de baie

În urma fotografiilor publicate pe pagina sa de Facebook, artista a primit câteva comentarii răutăcioase, iar în apărarea sa a sărit Cătălin Botezatu. Celebrul designer a comparat-o cu tinerele din ziua de astăzi, ba mai mult a sugerat faptul că imaginea ar putea fi pusă pe coperta unei reviste.

În cadrul interviului, cântăreaţa a ţinut să îi mulţumească lui Bote pentru cuvintele pe care le-a spus.

“Chiar voiam să îi mulțumesc în mod special pe pagina dumnealui. Îi mulțumesc din toată inima pentru apreciere. Mă bucur că a văzut că sunt un om, într-adevăr la 66 de ani, care arată bine, pentru că mă întrețin, am grijă de mine. (…) Nu îl cunosc personal. Ne-am întâlnit de câteva ori, ne-am salutat, am stat de vorbă câteva cuvinte, dar nu ne știm ca prieteni. Eu îl apreciez, l-am apreciat toată viața pentru tot ce a realizat și a făcut și îi mulțumesc pentru că este un om care știe ce spune pentru că asta îi este meseria și faptul că a vorbit frumos și a considerat că sunt un exemplu pozitiv pentru tineri.”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru wowbiz.ro

Sursă foto: Facebook