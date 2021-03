Maria Dragomiroiu a vorbit cu Cornelia Catanga, înainte ca artista să moară: ”I-am zis: Du-te la spital!”

Maria Dragomiroiu face dezvăluiri cutremurătoare după moartea Corneliei Catanga. Artista știa că fina ei se simte rău și a trimis-o la spital.

Vestea morții Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Artista s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator, iar familia și apropiații sunt în stare de șoc. Maria Dragomiroiu a aflat vestea tristă de la televizor.

Interpreta de muzică populară a mărturisit faptul că știa de situația în care se află fina ei. Cele două ar fi vorbit la telefon săptămâna trecută, iar Maria Dragomiroiu i-a recomandat Corneliei Catanga să meargă la spital.

”Am rămas muți când am auzit. Eu am vorbit vinerea trecută cu ea și mi-a zis că îi este rău și i-am zis ”Du-te la spital! Dă telefon!” și ea a zis ”Da, nașă!”. Și astăzi am aflat vestea. Eu am crezut că este bine…”, a spus Maria Dragomiroiu la Antena Stars.

Cornelia Catanga ar fi refuzat cu vehemență să meargă la spital. Medicii de pe ambulanță, care au sosit la domiciliul acesteia, au încercat să o convingă timp de o oră și jumătate. Într-un final, artista a cedat la insistențele lui Aurel Pădureanu.

”Nu putem să mergem la înmormântare, că ne e frică”

Potrivit informațiilor apărute în presă, în spital Cornelia Catanga ar fi contractat virusul ucigaș. În cazul în care acest lucru va fi dovedit, Maria Dragomiroiu a decis să nu o conducă pe ultimul drum pe fina ei. Artistei îi este teamă să nu cotracteze, la rândul său, virusul.

”Spunea că are frisoane, că îi e frig. (…) Dacă o să se demonstreze că a avut COVID nu putem să mergem la înmormântare, că ne este frică. Nu știm. O să vedem. Deocamdată sunt acolo, săracii, la spital. Nu știu nici ei ce să facă. Nu știm. E prea devreme să ne dăm cu părerea”, a mai spus artista.

Artista își va dormi somnul de veci la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde există un loc al familiei. Momentan nu se știu cu exactitate ziua și ora în care Cornelia Catanga va fi condusă pe ultimul drum.