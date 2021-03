Cornelia Catanga, marcată pe viață de mai multe drame: “Am vrut să mă sinucid, nu doar o dată”. Artista era la un pas de orbire

De-a lungul celor 63 de ani, Cornelia Catanga a trăit experiențe cumplite, cât alții în nouă vieți… La fel ca multe dintre vedetele de la noi, doamna muzicii lăutărești din România s-a luptat cu depresia și, din nefericire, a vrut să se sinucidă de câteva ori. În unele dintre interviurile sale, regretata cântăreață a vorbit despre dramele care au marcat-o pe viață. În plus, înainte să moară, artista era aproape de orbire din cauza bolii pe care o avea la ochi.

Cornelia Catanga, marcată pe viață de pierderea unei sarcini

În primăvara lui 2013, Cornelia Catanga a pierdut o sarcină pe care și-a dorit-o enorm, chiar dacă avea vârsta de 55 de ani, iar o naștere ar fi putut să o lase oarbă. În plus, doctorii i-au mai spus atunci că existau șanse ca bebelușul să moștenească boala ei de la ochi. La scurt timp după ce a aflat că fătul s-a oprit din evoluție, ea a intrat în depresie și s-a gândit să își pună capăt zilelor.

“Am avut un moment de rătăcire, pentru că lumea este atât de rea, încât nu știi ce să mai crezi (…). Pot spune că a fost un act de sinucidere, pentru că am vrut să scap de toate discuțiile, toate problemele. Acum îmi pare rău, pentru că așa a fost să fie. Ieri, spre seară, am avut o sângerare, mi-e rușine să spun. Văzând chestia asta am intrat într-un șoc, Chestia asta m-a afectat foarte mult. Se pune problema unei depresii… Mi-e rușine să spun ce s-a întâmplat cu sarcina”, a povestit plângând artista în cadrul emisiunii “Wowbiz” din 3 aprilie 2013, potrivit libertatea.ro.

Soția lui Aurel Pădureanu a mai mărturisit că a presimțit trauma, iar semnul primit a fost chiar în timp ce spunea rugăciuni într-un lăcaș de cult: “Sarcina nu își mai continuă evoluția, pentru că așa a fost să fie. Am avut o sângerare puternică, de aceea am ajuns la spital. Cred că de aceea, am avut și o depresie, am avut o sarcină toxică. Am avut o premoniție ciudată, am mers acum câteva zile la mănăstire și, când mă rugam eu acolo, am auzit cucuveaua cântând. A fost semn rău”.

Află și: Alexandru Pădureanu, primele declarații despre decesul mamei sale: “Nu a lăsat niciun cuvânt pe limbă de moarte”. Gestul înfiorător pe care Aurel Pădureanu l-a făcut după tragedie

Cornelia Catanga a primit semne din lumea de dincolo de la mama ei

În timpul unor declarații mai vechi, Cornelia Catanga a mărturisit că unul dintre episoadele în care a vrut să se sinucidă a fost acela în care mama ei s-a stins din viață. Mai mult, perioada sărbătorilor de iarnă o făcea să treacă prin multe stări neplăcute și… uneori nu reușește să depășească momentele de tristețe profundă, pentru că în acele luni friguroase, ea a pierdut persoane importante.

“După ce a murit mama mea, singura persoană care m-a readus la viaţă a fost Pădureanu. Am vrut să mă sinucid, nu doar o dată”, a declarat Cornelia Catanga în cadrul unui interviu mai vechi.

Deși au trecut mulți ani de la moartea mamei sale, cunoscuta cântăreață a susținut că a continuat să comunice cu cea care i-a dat viață.

“Eu o visez, vorbesc cu ea, vorbesc în somn cu voce tare. Eu o visez pe mama mea. Mama mea era în uşă, fuma, şi îmi spunea cum să tai ceapa, când să pun, cum sa pun tot ce trebuie. (…). Mă macină când se apropie luna lui noiembrie. Pe 19 noiembrie 1991, s-a stins bunica mea. (…) Sunt foarte indignată pentru că nu ştiu de ce boală a murit mămica mea”, a mai spus atunci vedeta.

Nu rata: Cornelia Catanga a murit fără să își îndeplinească un vis extrem de emoționant: “Nu a vrut să își asume”

În 2014, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au pierdut o casă, pe care le-a luat-o banca, deoarece nu au mai putut să plătească ratele. Pe 15 iulie 2019, artista a suferit un infarct, iar medicii au băgat-o direct în sala de operații și i-au montat un stent. În ultimul an de viață, regretata cântăreață a avut probleme grave în mariajul și între ea și soțul său au existat discuții privind divorțul.

Vezi și: Mara Bănică a presimțit moartea artistei Cornelia Catanga: “Ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie”