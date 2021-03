Cornelia Catanga a murit fără să își îndeplinească un vis extrem de emoționant: “Nu a vrut să își asume”

Cornelia Catanga s-a stins din viață, având în suflet mai multe regrete, dar și visuri, pe care nu a reușit să le vadă împlinite. Cel mai mare dintre acesta are legătură cu unicul ei fiu din mariajul cu Aurel Pădureanu. Pianist desăvârșit, Alexandru Pădureanu a locuit o vreme SUA și s-a despărțit de iubita lui înainte de nuntă.

Cornelia Catanga, despre cea mai importantă dorință

Ca orice mamă iubitoare, Cornelia Catanga și-a dorit enorm să își vadă băiatul lângă o femeie care să îi fie necondiționat alături și, totodată, împreună să evolueze frumos. În vârstă de 24 de ani, Alexandru Pădureanu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu o româncă stabilită peste Ocean, însă, înainte de Revelion, cei doi s-au separat. Părinții tânărului muzician visau să le facă o nuntă mare după ce criza epidemiologică s-ar fi încheiat.

“Alexandru nu mai este împreună cu fata cu care era de un an și opt luni, și cu care trebuia să se căsătorească. Ea nu a vrut să își asume rolul de soție în România. A vrut să îl ia pe Alexandru în America mai devreme. Au zis că pleacă după Revelion, apoi ea a zis că nu mai poate să stea. El nu mai vrea să vorbească cu ea, a blocat-o peste tot. Ea l-a mai căutat după Anul Nou”, a declarat Cornelia Catanga de curând în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

În ziua nunții cu Aurel Pădureanu, Cornelia Catanga a fost dusă la altar de unicul lor copil; artiștii s-au căsătorit religios pe 23 octombrie 2014, iar cununia civilă au făcut-o la începului acelui an, deși relația lor începuse aproape un sfert de secol înainte. Când și-au promis iubire și respect în fața Lui Dumnezeu, cuplul a avut 12 perechi de nași.

Aurel Pădureanu a spus că nu vrea să mai trăiască

Contactat telefonic, Aurel Pădureanu a mărturisit că încă nu și-a revenit din șoc, după ce a aflat că soția lui a murit și a spus că își dorește să moară, relatează spynews.ro.

“Noi dormeam, era 04:45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia». I-am zis: «Liniștește-te». Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a declarat Mara Bănică în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

