Ce avere avea, de fapt, Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu a reușit, cu ajutorul prietenilor, dar și cu cel al cunoștințelor, să adune banii necesari pentru înmormântarea soției sale. Deși au fost în numeroase turnee de-a lungul timpului, el și Cornelia Catanga ajunseseră la sapă de lemn în ultima perioadă și de-abia se mai puteau întreține.

De-a lungul timpului, averea Corneliei Catanga a reprezentat unul dintre cele mai controversate subiecte. Deși oamenii se gândeau că artista se scaldă în bani, realitatea era, de fapt, alta.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu aveau probleme mari cu banii și de-abia se mai puteau întreține din sumele pe care fiul lor, Alexandru, se străduia să le ofere părinților săi. Acum ceva timp, Cornelia Catanga a vorbit despre problemele financiare grave pe care le avea.

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă Banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la Bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, declara Cornelia Catanga la Antena Stars, acum ceva timp.

De-a lungul celor 63 de ani, Cornelia Catanga a trăit experiențe cumplite, cât alții în nouă vieți… La fel ca multe dintre vedetele de la noi, doamna muzicii lăutărești din România s-a luptat cu depresia și, din nefericire, a vrut să se sinucidă de câteva ori. În unele dintre interviurile sale, regretata cântăreață a vorbit despre dramele care au marcat-o pe viață. În plus, înainte să moară, artista era aproape de orbire din cauza bolii pe care o avea la ochi.