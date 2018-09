Singura moarte pe care nu a prevestit-o. Maria Ghiorghiu, în doliu: “A murit într-un accident de mașină”

Cunoscuta clarvăzătoare Maria Ghiorghiu este în doliu. Asupra familiei sale s-a abătut o dramă fără margini, iar în urmă cu puțin timp, ea a împărtășit vestea tristă cu prietenii virtuali.

Maria Ghiorghiu, mărturisiri devastatoare despre moartea pe care nu a prevestit-o

Maria Ghiorghiu a aflat că nepotul din partea fratelui său, Costică Mihalcea, a murit într-un accident devastator. În memoria lui Costel, clarvăzătoarea a transmis un mesaj pe pagina ei de Facebook, unde a pus și o imagine de doliu: “CONDOLEANTE din toata inima pentru fratele meu, Costica, si sotia lui, Niculina Mihalcea, acum in aceste clipe grele cand, si-au pierdut baiatul, pe Costel, in floarea varstei intr-un accident de masina”. Din nefericire, Maria Ghiorghiu, care a prevestit incendiul din Colectiv, dar și numeroase atentate, cutremure, nu a primit niciun semn despre această tragedie care a îndoliat familia sa.

“Cu durere si tristețe in suflet, mă simt acum când a trecut in neființă, nepotul meu, Costeluș, in seara zilei de duminică intr-un accident rutier.

Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihnească in pace !

Lacrimi, durere si întristare!”, a scris Nicolae Mihalcea, o rudă de-ale Mariei Ghiorghiu, pe pagina lui de Facebook.

La scurt timp după ce au văzut postarea îndrăgitei clarvăzătoare, fanii i-au lăsat mesaje de condoleanțe.

“Sincere condoleante, Dumnezeu sa va dea putere sa treceti cu bine aceasta incercare!!!😥😥”, “ ”, “ ” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.