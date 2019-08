Maria Ghiorghiu, mesaj alarmant despre cazul din Caracal: “Alexandra și Luiza trăiesc. Să nădăjduim că vor fi găsite la timp”

Maria Ghiorghiu a transmis un mesaj alarmant despre cazul din Caracal, iar în rândurile făcute publice, cunoscuta Clarvăzătoare a spus că “Alexandra și Luiza trăiesc”. La sfârșitul acestei săptămâni se împlinește o săptămână de când Gheorghe Dincă a fost încătușat de oamenii legii în curtea casei din Caracal. Descinderea a avut loc la aproape 24 de ore după ce Alexandra Măceșanu a reușit să sune de trei ori la serviciul unic de urgență ca să implore să îi fie salvată viața.

Maria Ghiorghiu, mesaj alarmant despre cazul din Caracal

Într-unul dintre articolele publicate de curând pe blogul său, Maria Ghiorghiu a tras un semnal de alarmă în legătură cu două crime care vor fi descoperite. Mai mult, clarvăzătoarea a mărturisit că a avut o premoniție și un glas i-a zis că autoritățile vor afla despre două cadavre care au fost îngropate sub o locuință. În același mesaj, ea a subliniat că speră ca Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu să fie găsite la timp și să le fie salvate viețile.

“(…) m-a trezit un glas care spune ceva ingrozitor. Glasul spunea asa: «Alegeti aicea, sa cautati cele doua crime. Aici sunt cele doua crime, sunt sub locuinta, in pămant».

Dragii mei, iata ca vom auzi de doua crime din păcate, a caror cadavre au fost ingropate sub o locuinta, in pămant. Care vor fi victimele sau unde anume, eu nu stiu a va spune. Dar Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului ne va descoperi noua toate, atunci cand vor hotărî. Deocamdata, stim fratilor ca Alexandra si Luiza traiesc. Sa nadajduim ca vor fi gasite la timp sau se vor putea elibera la timp, fara sa li se intample ceva rău, acolo pe unde au fost duse. Sa ne rugam pentru fetele acestea, sa ne rugam pentru toti semenii nostri care sunt in chin si-n suferinta, ca sa fie ocrotiti si păziti de tot raul si de tot necazul. Amin. Cu dragoste, Maria” este mesajul transmis în urmă cu câteva zile de celebra clarvăzătoare pe blogul său.

Vă reamintim că monstrul din Caracal le-a declarat anchetatorilor că le-a omorât pe Alexandra și Luiza.