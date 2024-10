Maria iese la atac cu dovezi din conversații, după ce Marcel și iubita, presupusă escortă, au jignit-o teribil! ”Este clar că îmi scria când Armina era lângă el”+ mesajele lui Marcel, când pleca de lângă actuala

Maria de la ”Insula Iubirii” iese la atac, după ce Marcel a făcut-o ”ordinară”, ”frustrată” și a spus că îi plac ”peștii”, iar Armina, actuala ispitei, a încercat să o denigreze. Acum, concurenta de la ”Insula Iubirii” vine cu dovezi din ultimele lor conversații, în care Marcel o abordează, dovadă că Armina este cam… prost informată, iar Maria ar fi spus adevărul. CANCAN.RO vă arată totul, detaliu cu detaliu!

Marcel a schimbat macazul total față de Maria. De când s-a cuplat cu Armina, iubita care l-ar fi îndepărtat și de Jimmy Dub, artistul care l-a lansat pe Marcel în muzică și care i-a produs două piese, ispita pare să fi uitat cum plângea cu lacrimi de crocodil după iubita lui Dany Boy. Să începem cu începutul!

Recent, Maria a declarat că noua cucerire a lui Marcel, despre care se zvonea că ar fi fost escortă în Dubai, i-ar fi dat block peste tot, pe motiv de gelozie.

”Nu mai țin legătura cu el, pentru că iubita lui m-a blocat! Când ți-e frică să nu pierzi ceva, știi cum e, blochezi tot și vrei să-l ții într-o cușcă. Sincer, eu consider că este nesigură pe ea. Marcel cred că o iubește din moment ce acceptă aceste lucruri. Nu mă deranjează că m-a blocat, eu în continuare îl văd pe Marcel un om bun”, spunea Maria de la ”Insula Iubirii” despre iubita lui Marcel.

Ulterior, și Marcel a scos ghearele la Maria, cea după care plângea pe Insulă, dovadă că a uitat complet cât de îndrăgostit a părut în fața întregii țări.

„Acum nu înțeleg de ce vrea să-mi facă rău. A început să dea mesaje și să spună că în timp ce eram cu Armina vorbeam cu ea. Cu atât mai mult cu cât, din Dubai eu i-am dat block peste tot. Dacă o persoană mi-a dat block, ce mai cauți tu să dezgropi morții?! Pentru ce? Asta înseamnă că ești frustrată, că ești geloasă pe relația mea. Eu nu am vorbit la adresa ei în sensul rău sau să o jignesc. N-am stat să zic cu câți a umblat sau ce a făcut. Mi-am făcut relație și mi-am văzut de ea, pentru că este una serioasă. Acum am văzut că îi plac și ‘peștii’. Dacă ei îi place asta, să fie sănătoasă. Eu nu am absolut nimic cu ea, dar sper să nu ne intersectăm. Îmi bagă ceartă în familie, pentru ce? Pentru nimic.

Un om normal, cu capul pe umeri își vedea de treaba lui. Mai ales că i-am dat block. Ce mai stau eu să dau în el. Sau vrea și ea să îi mai dau valoare. I-am dat destulă în emisiune, eu nu mai vreau. S-a văzut în emisiunea când am vorbit cu Eric și i-am spus ca să nu-i mai dăm atâta valoare, că n-are. Uite că nu mai vreau să-i mai dau niciodată în viața asta și nu vreau să mai am de-a face cu ea niciodată. Nu vreau nici să ne intersectăm, că doamne ferește!”, a mai spus Marcel, pentru FANATIK.

Pentru că Armina este peste tot cu Marcel și este ”managera” lui din linia întâi, evident că nu s-a putut abține și a dat și ea declarații la ziar. Doar este și ea mare vedetă, nu e așa?! 😂

„Tipa se oftică pentru că Marcel i-a dat block. Ea m-a făcut pe mine invidioasă și alte apelative. Nu am pe cine să fiu invidioasă. Invidia e o boală. Plus că eu nu am ieșit în presă să o jignesc. Sunt femeie în primul rând, nu puștoaică! Atunci când am zis că te atașezi de un câine, era cu subînțeles. Dar nu am așteptări de la fata aceea să înțeleagă! Nu am ce să zic mai mult, faptele vorbesc de la sine.

Din ce știu, Marcel a vorbit cu ea amical, până a văzut ce fel de caracter are și ce urât se comportă în emisiune! Aici se vede caracterul fiecăruia. Eu am blocat-o pentru că îmi este antipatică! Atâta tot, nu mă interesează persoana ei! Cum o interesează pe ea, a noastră! Aici arată că nu e o femeie cu capul pe umeri, ci doar o copilă care mai are multe de învățat!”, a ținut să precizeze Armina, pentru FANATIK.

Surpriza abia acum vine! Mesajele lui Marcel către Maria par orice, dar nu… ”amicale”! Citiți și voi să vă convingeți! 😂

Maria vine cu dovezi contra lui Marcel

Deranjată de faptul că Marcel i-a adresat cuvinte atât de jignitoare, Maria iese acum la atac! Concurenta vine cu dovezi clare, din conversațiile cu Marcel, în care se observă clar că ispita iniția discuțiile și că Armina nici nu are habar ce făcea iubitul ei când pleca de lângă ea! 😂 Cu Armina-n Dubai, dar cu Maria-n suflet! 😂

”Am renunțat ușor din cauza ta! Diferența este că eu m-am dedicat pentru tine. Ție se vedea că îți place de Alin și în club. Eu am sperat până în ultimul moment”, se destăinuia Marcel, dovadă că trăirile lui au fost sincere și că nu a jucat teatru, așa cum afirmă în prezent despre prestația lui din emisiune.

”Vorbesc acum cu tine că am ieșit afară. După nu mai pot”

”Acea persoana cu care trebuia să mă văd în Dubai este acum aici. Marți s-ar putea să plec, să văd. Tu ești ok?”, i-a scris Marcel Mariei, dovadă că se temea de reacția iubitei geloase dacă l-ar fi prins vorbind cu concurenta.

”Neața! Ce faci? Mai vii azi aici (în București)?”, o invita Marcel pe Maria, semn că voia să o revadă cu orice preț și după emisiune.

Pe lângă dovezile clare, în care se vede cu ușurință cât de prost informată este Armina, de care Marcel se ferea când o contacta pe Maria, fosta lui Dany Boy ne-a oferit și mai multe declarații.

”Nu este vorba despre nicio gelozie, am arătat clar dovezi când spune că persoana din Dubai era lângă el. Este clar că îmi scria când Armina era lângă el.

Nu am pe ce să fiu geloasă! Să fiu geloasă pe un om pe care eu l-am refuzat?! Dacă nu îl refuzam eu pe Insulă, poate Armina nici nu exista acum în peisaj. A fost o țară întreagă cine după cine se ținea, în emisiune. Cum să spună că sunt geloasă dacă eu nu l-am vrut din start?”, spune Maria despre Marcel.

Iar asta nu e tot! Maria de la ”Insula Iubirii” este total dezamăgită de atitudinea ispitei, care i-a atribuit jigniri extrem de urâte și a acuzat-o că îi plac ”peștii”.

”Eu nu l-am jignit niciodată. L-am refuzat în emisiune, pentru că nu îmi doresc un om posesiv lângă mine. Abia acum s-a văzut caracterul lui, când a putut să îmi adreseze asemenea cuvinte și acuzații fără dovezi. Nu ai cum să jignești astfel o femeie, asta spune multe despre educația lui!”, încheie Maria în legătură cu acuzațiile lui Marcel.

