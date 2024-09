Maria de la ”Insula Iubirii” dă de pământ cu iubita lui Marcel după ce aceasta a comparat-o cu un câine! ”Este invidioasă. M-a blocat peste tot!”+ ”El a mai vorbit cu mine”

Prezentă la gala RXF, Maria de la ”Insula Iubirii” a discutat despre situația dintre ea și ispita Marcel, după ce iubita acestuia a blocat-o pe concurentă peste tot! Iar asta nu este tot! Pentru CANCAN.RO, fosta iubită a lui Dany Boy a provocat-o pe Mădălina, cea cu care tânărul s-a cuplat oficial după emisiune, la o luptă în cușcă!

Maria de la ”Insula Iubirii” n-a uitat animozitățile dintre ea și Mădălina, cea cu care Dany Boy a înșelat-o în emisiune, așa că acum, cu prima ocazie, tânăra a provocat-o oficial pe ispită la o luptă în gală RXF!

”M-aș vedea să intru și eu în cușca RXF, cu Mădălina! Mădălina, dacă vezi asta, te provoc! M-aș vedea pregătită să mă lupt, la Insulă am depășit deja toate obstacolele, deci acesta ar fi cel mai mic lucru. Sunt foarte sigură pe mine. Mă vedeți voi mică, dar sunt puternică”, spune Maria de la ”Insula Iubirii” , pentru CANCAN.RO.

”Iubita lui Marcel m-a blocat peste tot!”

Deși pe Insulă Maria și Marcel păreau extrem de apropiați, iar ispita a și plâns pentru concurentă, afară, lucrurile s-au răcit subit între ei, iar acum Maria și-a primit ”block” peste tot. De vină ar fi chiar Armina, actuala iubită a bărbatului, susține Maria.

”Nu mai țin legătura cu Marcel! Marcel, uite ce femeie ai pierdut! (…) Nu mai țin legătura cu el, pentru că iubita lui m-a blocat! Când ți-e frică să nu pierzi ceva, știi cum e, blochezi tot și vrei să-l ții într-o cușcă. Sincer, eu consider că este nesigură pe ea. Marcel cred că o iubește din moment ce acceptă aceste lucruri. Nu mă deranjează că m-a blocat, eu în continuare îl văd pe Marcel un om bun”, spune Maria de la ”Insula Iubirii” despre iubita lui Marcel.

Deși acum Maria este blocată peste tot, când prezentările ispitelor au început să se difuzeze, Marcel a ținut morțiș să afle opinia Mariei, după ce și-ar fi primit mult hate în mediul online. Dovadă că încă i-ar fi păsat de părerea concurentei după care a vărsat lacrimi pe Insulă, Maluma de România ar fi căutat un pic de alinare la aceasta.

”După Insulă, am mai vorbit cu Marcel. El m-a căutat pe mine, mi-a scris că și-a primit mult hate după ce s-au difuzat prezentările ispitelor, voia o părere și un sfat. Nu a fost cu altă intenție între noi, doar că a ținut să afle părerea mea, așa că eu consider că am contat pentru el, căci altfel nu mai voia părerea mea. Sinceră să fiu, cred că Marcel a venit jucând un rol, dar, pe parcurs, s-a îndrăgostit și s-a schimbat. Plus că, după ce s-a terminat Insula și a ajuns în București, el a mai vorbit cu mine și atunci voia mai mult, nu era doar prietenește.

Acum mă simt puțin dezamăgită de el, pentru că și în emisiune, și după filmări, el a promis că o să ținem legătura ca prieteni și o să-mi fie mereu alături, dar acum nici după ce mi-am luat tot hate-ul de la emisiune, nu mi-a dat nici măcar un mesaj, că și el a trecut prin hate”, adaugă Maria.

Maria o pune la punct pe actuala lui Marcel: ”Este invidioasă!”

Într-un podcast moderat de Bursucu’, iubita lui Marcel a comparat-o pe Maria cu un câine.

„El s-a atașat foarte mult acolo. S-a atașat de femeie aceea, fata aceea, care și-a făcut rolul de ispită pentru că e normal să te atașezi în ziua de astăzi. Și eu sunt foarte atașată de câinele meu. Te atașezi de un câine de pe stradă, da păi dacă e un om lângă tine”, a spus actuala lui Maluma de România.

Acum, Maria iese la atac după comparația ofensatoare și îi închide gura femeii care ar fi blocat-o peste tot.

”Iubita lui este nesigură pe ea, cred că puțin și răutăcioasă și invidioasă, din moment ce a făcut comparația cu câinele. Marcel nu s-a atașat de mine ca de un câine și cred că asta s-a văzut. S-a văzut că Marcel a simțit ceva mai mult acolo. Nu m-a deranjat comparația ei, sincer nu mă interesează de ea. Dacă zicea el, care a stat 21 de zile cu mine pe Insulă, poate m-ar fi deranjat, dar așa că a zis ea, s-a văzut doar nesiguranța ei”, încheie Maria.

