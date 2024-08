Maria şi Alin au aprins flacăra ispitei! Au fost prinşi împreună, în pat. Au încercat să se ascundă după o pernă, dar...

În ediția de marți, 27 august 2024, Maria Covasa și ispita Alin vor petrece 24 de ore – în dream date-ul final de la Insula iubirii. Show-ul se apropie de final, iar telespectatorii vor avea parte de o surpriză uriașă. Cel mai nou cuplu din show au ajuns în pat, au încercat să se ascundă după o pernă, însă camerele de supraveghere din cameră au surprins tot.

Cel mai dur test al fidelității de apropie de final. Săptămâna finală a reality show-ului de la Antena 1 scoate la iveală răspunsuri și întrebări nebănuite despre cele 5 cupluri care au venit să-și testeze relația în cel mai dur test al fidelității. Printre concurentele care au găsit deja răspunsurile de care avea nevoie se află și Maria Covasa, iubita lui Dany Boy. NU RATA: Maria a lui Maluma s-a tunat după Insula iubirii! Cum arată acum, după intervenția estetică

După mai multe săptămâni în care a încercat o apropiere cu Marcel, alias Maluma de România, Maria a decis să iasă la dream date-ul final cu ispita Alin. Cei doi voi petrece 24 de ore împreună. Dacă până acum s-au ferit să fie prea intimi în fața camerelor de filmat, ultima întâlnire dintre cei doi se lasă cu scântei. Camerele de supraveghere din resort au surprins momente intime, semn că ultima experiență pe Insula iubirii a fost trăită la foc intens de cei doi. După ce au avut parte de o întâlnire romantică pe un yacht, porumbeii s-au retras în camera de hotel, acolo unde și-au dat frâu liber imaginație. Aflați în același pat, Maria și Alin au încercat să mascheze un sărut – folosind o pernă pe post de paravan, însă totul s-a văzut la televizor.

Maria și ispita Alin – ipostaze intime la dream date-ul final/ sursă foto: captură video

În ediția de luni, 27 august 2024, 3 concurenți au avut parte de un bonfire special. Printre aceștia s-a numărat și Dany Boy, care a stat față în față cu ispita Alin. Odată ajuns la bonfire, concurentul a avut parte de o ceremonie a focului specială – alături de bărbatul care a cucerit-o pe iubita lui. NU RATA: Maria se mișcă bine de tot! Nu e Maluma, nici Beni: și-a tras iubit nou și au plecat în Grecia

După ce și-au făcut alegerile pentru dream date, Dany Boy și Alin au avut parte de o confruntare de zile mari în ediția 19 din sezonul 8 de la Insula iubirii. Ispita masculina a fost surprinsă să afle o serie de dezvăluiri neașteptate despre Maria. Concurentul susține că – timp de 5 ani – a trăit într-o minciună și că fosta lui iubită ar avea dublă personalitate.

ALIN: Ai avut parte de multe dezamăgiri.

DANY BOY: Da, pentru că m-a lăsat să trăiesc într- o minciuni. Mai bine punea punct, așa cum vorbeau Daiana cu Iustina, că indiferent dacă o să greșesc sau nu, când vom ajunge acasă ea se va despărți de mine.

ALIN: Deci avea un plan?

DANY BOY: Da, tocmai asta zic. Eu nu m-am aruncat direct în brațele Mădălinei, doar că atunci când mi s-au confirmat niște lucruri și am simțit dezamăgire, m-am uitat în oglindă și mi-a spus că trebuie să fiu și eu fericit dacă în ăștia 5 ani nu am fost. Și, ușor, ușor, am început și eu să fiu fericit. Ceea ce nu cred că este un lucru rău. Eu mi-aș dori să fie fericită cu tine și să reușești cu ea ceea ce eu nu am reușit până acum. Are mai multe personalități și cred că asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea, am intrat în jocurile ei.