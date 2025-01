Marian Drăgulescu se însoară pentru a treia oară! Tradiția pe care NU o va respecta la nunta cu Simona

Marian Drăgulescu se pregătește pentru un nou capitol important din viața sa personală. Fostul mare gimnast, ajuns la 44 de ani, urmează să își unească destinul cu Simona, partenera sa de viață de mai mulți ani. După o cerere în căsătorie spectaculoasă, făcută în vara anului trecut în Cappadocia, în timpul unui zbor cu balonul, cei doi plănuiesc ca anul acesta să ajungă în fața altarului.

Pentru 2025, Drăgulescu își propune să continue pe această linie ascendentă, atât în viața profesională, cât și în cea personală. Pe lângă nunta mult așteptată, fostul campion își dorește să rămână concentrat pe dezvoltarea proiectelor sale din domeniul sportului și să contribuie la formarea unei noi generații de gimnaști de performanță. Iată ce declarații a făcut acesta!

Oare să fie cu noroc a treia oară? Deși Drăgulescu a mai trecut de două ori prin experiența căsniciei, el privește acest nou mariaj cu optimism și speranță, dorindu-și ca de această dată să fie unul de durată. Organizarea nunții este deja în plină desfășurare, iar fostul gimnast vrea ca evenimentul să fie unul memorabil, dar fără anumite tradiții pe care nu le consideră potrivite. Printre acestea se numără și obișnuitul „furat al miresei”, un moment care, în opinia sa, perturbă cursul natural al petrecerii.

Pentru Marian Drăgulescu, acest mariaj reprezintă o nouă șansă de a găsi echilibrul și stabilitatea pe care și le dorește. Se spune că „a treia oară e cu noroc”, iar fostul gimnast speră ca această căsătorie să fie cea definitivă. După două încercări eșuate, el și Simona sunt hotărâți să își construiască un viitor solid împreună.

„2024 a fost un an greu, dar foarte roditor. Am muncit mult, dar am avut și foarte multe satisfacții atât personale, cât și profesionale. Anul trecut am organizat prima ediție a cupei Marian Drăgulescu, o competiție de gimnastică și acrodance. Am organizat serbări în cadrul academiei, avem din ce în ce mai mulți membri în academia noastră.

În același timp, am obținut rezultate foarte bune cu copiii de la Clubul Steaua, cu gimnastica de înaltă performanță. Din punct de vedere personal, am reușit să ne facem timp să planificăm și noi oficializarea relației dintre mine și Simona. Suntem pe ultima sută de metri, în 2025 vom fi și noi într-o relație cu acte în regulă.

De la 2025, îmi doresc să fim sănătoși eu, iubita mea, familia mea. Mai departe, mi se pare că mergem într-o direcție bună și din punct de vedere profesional, lucru care ne dă un echilibru și o siguranță în tot ceea ce ne dorim să facem”, a spus Marian Drăgulescu pentru WOWbiz.