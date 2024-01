Marian Godină s-a reprofilat și a făcut o alegere surprinzătoare. Cât trebuie să plătești dacă vrei să îl vezi pe scenă

Marian Godină este, probabil, cel mai cunoscut polițist, asta datorită aparițiilor sale în diverse emisiuni și podcast-uri, dar și a activității intense din mediul online. Acum, polițistul schimbă macazul și pășește într-un nou domeniu. Se pare că Marian Godină intenționează să se facă stand-uper. Recent, acesta a anunțat că va avea primul lui spectacol. Cât trebuie să plătească aceia care vor să îl vadă pe scenă?

În anul 2019, Marian Godină a urcat pentru prima dată pe scena iUmor, iar experiența pare că i-a plăcut. Căci acum polițistul s-a pus pe scris glume, iar în curând va pune în scenă primul său spectacol de stand-up. Acesta a făcut anunțul cel mare în mediul online, iar biletele sau vândut imediat.

(CITEȘTE ȘI: CE SURPRIZĂ A AVUT MARIAN GODINĂ, ÎN MOMENTUL ÎN CARE A PRIMIT MÂNCAREA COMANDATĂ ONLINE: „ÎN VIAȚA MEA NU AM VĂZUT AȘA CEVA”)

Marian Godină pregătește primul lui show de stand-up, care va avea loc într-un pub din București, în data de 29 ianuarie. Multe dintre glumele pregătite de acesta vor fi legate de renovarea casei sale, la care a muncit pe toată perioada verii. Show-ul de stand-up pregătit de polițist se numește „Cine v-a lucrat aici?”.

„Când mi-am scris textul pentru numărul meu de stand-up, m-am bucurat să văd că am avut suficientă inspirație încât să adun peste 20 de pagini. Pe moment uitasem că va trebui să-l și învăț. «Cine v-a lucrat aici?» se numește și îl voi pune în scenă la finalul acestei luni, în București”, a anunțat Marian Godină, în mediul online.

Polițistul și-a anunțat fanii că nu a dus lipsă de inspirație atunci când și-a scris materialul și i-a invitat pe aceștia să vină la spectacole pentru a se amuza copios. Biletele pentru show-ul lui Marian Godină au fost puse în vânzare. La reducere, prețul unui bilet a fost de 31 de lei, prețul întreg fiind de 49 de lei.

Cei care și-au dorit să îl vadă pe Marian Godină în poziția de stand-uper au fost mulți, căci în doar o oră show-ul a fost sold out.

„Faptul că spectacolul a fost sold out la aproximativ o oră după ce am postat mă onorează, dar pune și o presiune în plus pe mine. Sunt conștient că în primul rând a fost curiozitatea cea care a îndemnat la cumpărarea biletelor, ci nu că aș fi eu comediant.

Mai mult, este și meritul comedianților care vor apărea pe aceeași scenă. Vă mulțumesc și sper să nu plecați dezamăgiți”, a mai transmis Marian Godină.