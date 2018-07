Marian Godină a reacționat după ce polițiștii au publicat filmulețul în care Oreste Teodorescu îi jignește, deși inițial jurnalistul a declarat că a fost victima unui abuz. El a adresat comentarii rasiste unuia dintre oamenii legii, le-a cerut să îi aducă permisul acasă și își ceară scuze. Săptămâna trecută, acesta publicase un mesaj pe Facebook în care îi acuza pe polițiști că i-au luat permisul fără motiv și că l-au bruscat.

În imagini se poate vedea cum Oreste Teodorescu se dă jos din mașină și vine și îi face scandal unuia dintre polițiști, care era de etnie romă. Videoclipul publicat pe Facebook a ajuns viral și a fost distibuit de mii de oameni. Marian Godină a reacționat și el în acest scandal și l-a sfătuit pe Oreste să fie mai civilizat și i-a cerut să își ceară scuze public.

„Poate că niște scuze către acel polițist nu ar strica!”

De curând, în caz că nu știați, un cunoscut domn din mass-media a fost sancționat exemplar de către polițiștii rutieri din Ilfov. În loc să se comporte cum ar trebui să se comporte, adică decent, domnul Oreste Teodorescu a ales să se comporte așa cum se vede în filmare. Mai mult, acesta a postat pe pagina sa de facebook o poză cu colegul nostru, adresându-i o serie de apelative peiorative (de genul Punjabi), făcând aluzie la faptul că polițistul ar fi de etnie rromă. Și dacă ar fi țigan, ce? Bravo lui! A muncit să ajungă acolo. Bineînțeles că o grămadă de "judecători facebook" au început să-l înjure pe polițist (ăsta fiind și scopul postării), fără ca măcar unul să realizeze că poate nu acela este adevărul. Tot el se plânge că nu a primit procesul verbal de contravenție și că nu poate contesta procesul verbal. Îi aducem aminte domnului în cauză faptul că sancțiunea poate fi aplicată în termen de 6 luni de la constatarea ei, iar în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință o poate contesta în instanța competentă material să judece cauza. Dacă ar fi rămas la mașină, nu ar fi făcut acest circ ieftin, de care, fie vorba între noi, suntem sătui și ar fi semnat procesul verbal, fără să plece "că așa vrea mușchiul lui", ar fi primit o copie și acum se putea deja adresa instanței cu o contestație. Asta a fost gratis, din partea celorlalți 45.000 de "punjabi", așa cum l-ai numit pe colegul nostru. Poate nu ar fi rău să îți revizuiești comportamentul, domnule Oreste. Și poate, spun poate, data viitoare nu vei mai rămâne pieton. Încearcă să cobori de pe piedestalul pe care crezi că te afli și o să realizezi că și noi, polițiștii, suntem tot oameni, avem și noi problemele noastre personale, poate iubim și urâm aceiași politicieni sau persoane. Diferența dintre noi și tine este că noi nu te vom jigni, te vom lăsa să te scalzi în ura, ignoranța și infatuarea de care ești atât de mândru. Publicată de Politistii au umor pe Joi, 26 Iulie 2018

„Oreste Teodorescu a avut săptămâna trecută o postare în care îl făcea cu ou și oțet pe un coleg de-ai mei care „îl abuzase”. Încă de atunci i-am lăsat un comentariu în care i-am spus că sunt sigur că varianta polițistului ar fi alta. Ce e mai trist e că urmăritorii lui Oreste, oameni care se consideră a fi dintre cei greu de manipulat, au lăsat zeci de comentarii la adresa colegului meu, făcându-l în toate felurile și jignindu-l chiar și pentru că ar fi fost mai bronzat decât ar fi trebuit. De ce au făcut asta? Doar pentru că au citit varianta lui Oreste și au luat-o de bună fără să se întrebe dacă lucrurile stau chiar așa.

„Actele mi le aduci acas’ și cu scuzele de rigoare, da? Mâine dimineată! Și să vii civil!” i se adresa Oreste polițistului „abuzator”.

Oreste, replica asta e de tristă amintire, își are originea în regimul comunist, atunci când astfel de practici chiar existau și, culmea, tu ești unul dintre cei care par că se zbat să nu ne întoarcem acolo.

În 2018, te vei duce frumos, ca orice român de rând, să îți ridici permisul de conducere de la Poliție, nu ți-l va aduce niciun polițist acasă sau dacă vrei, poți „trage” ceva care să te facă să visezi polițiști călare pe unicorni roz cum vin cu antemergător să-ți aducă permisul pe o perniță roșie în timp ce pe cerul senin trece un avion ce scrie cu fum roșu „Scuze, Oreste!”. Eee…cum sună? Nu-i prea bine să te considerăm drogat doar pentru că am citit asta pe net, așa-i? Așa cum nici colegul meu nu a făcut niciun abuz, dar și-a luat sute de înjurături pentru ce au citit oamenii la tine.

Poate că niște scuze către acel polițist nu ar strica și chiar către publicul care te urmărește”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Ce a susținut Oreste Teodorescu, înainte de publicarea înregistrării Poliției

Oreste s-a arătat revoltat că polițiștii i-au reținut permisul de conducere „fără să îi spună de ce”. Jurnalistul a postat mai multe poze cu mașina poliției și cu unul dintre oamenii legii, alături de un mesaj în care explica tot ceea ce s-a întâmplat miercuri noapte.

„Aseara, la orele 01.25 cu aproximație am devenit victima unui abuz in serviciu clar In comuna Tanganu am fost oprit de un agent de circulație pe care l-am văzut exclusiv datorită echipamentului alb. Am tras regulamentar pe dreapta și imediat după aceasta am intrat parca intr-un capitol din Kafka… Agentul, pe care am sa-l denumesc Shahid Punjabi, întrucât nu s-a prezentat mi-a solicitat actele la control, i-am dat permisul, talonul, buletinul, asigurarea auto. Mi-a solicitat apoi sa-i deschid portbagajul și sa-i arat ce am in geanta. Surprins constata ca am haine… remarca superior: “ deci aveți haine? De unde veniți și unde mergeți? “ Ma enervez ușor și replic: “pai și ce vroiati sa am, Goethe… ? Și din câte știu: cine sunt, de unde vin și încotro ma îndrept sunt întrebări filosofice nu ale poliției rutiere ?” Și îl rog sa-mi comunice motivul pentru care am fost oprit!