În urmă cu o săptămână, jurnalistul Oreste Teodorescu a publicat un mesaj lung pe pagina sa de Facebook, în care îi acuza pe doi polițiști de la Rutieră că i-au luat permisul fără nicio explicație. Realizatorul tv i-a și pozat pe cei doi și le-a pus fotografiile cu fețele lor pe paginile de socializare. Poliția a venit cu o replică dură după acest incident, publicând un videoclip cu întreg dialogul purtat de Oreste cu polițiștii.

Polițiștii au publicat o înregistrare cu momentul în care Oreste a fost tras pe dreapta de către oamenii legii. Totul a degenerat rapid, după cum se vede din filmuleț. Polițiștii care au publicat videoclipul au scris și un mesaj dur pe Facebook. În imagini se vede cum Oreste are o problemă cu unul dintre polițiști, care este de etnie rromă. La un moment dat, acesta îi spune omului legii: „Pune-l pe ălalalt să-ți traducă sau ceva…” Și continuă să îl jignească pe bărbat. Se aude pe înregistrare cum polițistul îl roagă să nu îl mai jignească, dar Oreste nu se oprește aici. Deși polițiștii l-au rugat să aștepte și să semneze procesul verbal, jurnalistul a demarat în trombă, nu înainte de a le spune polițiștilor să îi aducă permisul de dimineață, „cu scuzele de rigoare”.

„De curând, în caz că nu știați, un cunoscut domn din mass-media a fost sancționat exemplar de către polițiștii rutieri din Ilfov. În loc să se comporte cum ar trebui să se comporte, adică decent, domnul Oreste Teodorescu a ales să se comporte așa cum se vede în filmare. Mai mult, acesta a postat pe pagina sa de facebook o poză cu colegul nostru, adresându-i o serie de apelative peiorative (de genul Punjabi), făcând aluzie la faptul că polițistul ar fi de etnie rromă. Și dacă ar fi țigan, ce? Bravo lui! A muncit să ajungă acolo. Bineînțeles că o grămadă de „judecători facebook” au început să-l înjure pe polițist (ăsta fiind și scopul postării), fără ca măcar unul să realizeze că poate nu acela este adevărul. Tot el se plânge că nu a primit procesul verbal de contravenție și că nu poate contesta procesul verbal. Îi aducem aminte domnului în cauză faptul că sancțiunea poate fi aplicată în termen de 6 luni de la constatarea ei, iar în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință o poate contesta în instanța competentă material să judece cauza.

Dacă ar fi rămas la mașină, nu ar fi făcut acest circ ieftin, de care, fie vorba între noi, suntem sătui și ar fi semnat procesul verbal, fără să plece „că așa vrea mușchiul lui”, ar fi primit o copie și acum se putea deja adresa instanței cu o contestație. Asta a fost gratis, din partea celorlalți 45.000 de „punjabi”, așa cum l-ai numit pe colegul nostru. Poate nu ar fi rău să îți revizuiești comportamentul, domnule Oreste. Și poate, spun poate, data viitoare nu vei mai rămâne pieton. Încearcă să cobori de pe piedestalul pe care crezi că te afli și o să realizezi că și noi, polițiștii, suntem tot oameni, avem și noi problemele noastre personale, poate iubim și urâm aceiași politicieni sau persoane. Diferența dintre noi și tine este că noi nu te vom jigni, te vom lăsa să te scalzi în ura, ignoranța și infatuarea de care ești atât de mândru.”, au scris cei care au publicat videoclipul cu Oreste și polițiștii.

De curând, în caz că nu știați, un cunoscut domn din mass-media a fost sancționat exemplar de către polițiștii rutieri din Ilfov. În loc să se comporte cum ar trebui să se comporte, adică decent, domnul Oreste Teodorescu a ales să se comporte așa cum se vede în filmare. Mai mult, acesta a postat pe pagina sa de facebook o poză cu colegul nostru, adresându-i o serie de apelative peiorative (de genul Punjabi), făcând aluzie la faptul că polițistul ar fi de etnie rromă. Și dacă ar fi țigan, ce? Bravo lui! A muncit să ajungă acolo. Bineînțeles că o grămadă de "judecători facebook" au început să-l înjure pe polițist (ăsta fiind și scopul postării), fără ca măcar unul să realizeze că poate nu acela este adevărul. Tot el se plânge că nu a primit procesul verbal de contravenție și că nu poate contesta procesul verbal. Îi aducem aminte domnului în cauză faptul că sancțiunea poate fi aplicată în termen de 6 luni de la constatarea ei, iar în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință o poate contesta în instanța competentă material să judece cauza. Dacă ar fi rămas la mașină, nu ar fi făcut acest circ ieftin, de care, fie vorba între noi, suntem sătui și ar fi semnat procesul verbal, fără să plece "că așa vrea mușchiul lui", ar fi primit o copie și acum se putea deja adresa instanței cu o contestație. Asta a fost gratis, din partea celorlalți 45.000 de "punjabi", așa cum l-ai numit pe colegul nostru. Poate nu ar fi rău să îți revizuiești comportamentul, domnule Oreste. Și poate, spun poate, data viitoare nu vei mai rămâne pieton. Încearcă să cobori de pe piedestalul pe care crezi că te afli și o să realizezi că și noi, polițiștii, suntem tot oameni, avem și noi problemele noastre personale, poate iubim și urâm aceiași politicieni sau persoane. Diferența dintre noi și tine este că noi nu te vom jigni, te vom lăsa să te scalzi în ura, ignoranța și infatuarea de care ești atât de mândru. Publicată de Politistii au umor pe Joi, 26 Iulie 2018

Ce a susținut Oreste Teodorescu, înainte de publicarea înregistrării Poliției

„Aseara, la orele 01.25 cu aproximație am devenit victima unui abuz in serviciu clar In comuna Tanganu am fost oprit de un agent de circulație pe care l-am văzut exclusiv datorită echipamentului alb. Am tras regulamentar pe dreapta și imediat după aceasta am intrat parca intr-un capitol din Kafka… Agentul, pe care am sa-l denumesc Shahid Punjabi, întrucât nu s-a prezentat mi-a solicitat actele la control, i-am dat permisul, talonul, buletinul, asigurarea auto. Mi-a solicitat apoi sa-i deschid portbagajul și sa-i arat ce am in geanta. Surprins constata ca am haine… remarca superior: “ deci aveți haine? De unde veniți și unde mergeți? “ Ma enervez ușor și replic: “pai și ce vroiati sa am, Goethe… ? Și din câte știu: cine sunt, de unde vin și încotro ma îndrept sunt întrebări filosofice nu ale poliției rutiere ?” Și îl rog sa-mi comunice motivul pentru care am fost oprit!