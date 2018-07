Oreste Teodorescu a avut parte de o întâmplare care întrece orice fel de imaginație. Miercuri noapte (18 iulie), jurnalistul a fost oprit de un echipaj de poliție și i-a fost reținut permisul de conducere, fără niciun fele de explicație. Indignat, realizatorul tv l-a fotografiat pe unul din polițiști și a scris un mesaj acid pe pagina sa de Facebook.

Oreste este revoltat că polițiștii i-au reținut permisul de conducere fără să îi spună de ce. Jurnalistul a postat mai multe poze cu mașina poliției și cu unul dintre oamenii legii, alături de un mesaj în care explica tot ceea ce s-a întâmplat miercuri noapte.

„Acest domn, mă oprește în trafic fără sa îmi spună motivul, îmi cere sa-i spun de unde vin și sa-i arat documentele! Evident o fac, întrebând însă care este motivul! Nu-mi mai raspunde și se baricadează in mașina bolmojind ceva neinteligibil! Miroase ciudat și devine agresiv când îl întreb a doua oară de ca ma retine la ora 01.35. Îmi retine permisul de conducere și buletinul fără nici o motivatie! După 15 minute in care am încercat sa aflu ce vrea de la mine, plec acasa… a fost ceva de-a dreptul bizar! Doamna Dan, premiați-l doamna! Omul s-a străduit sa fie util cauzei! Păcat doar ca a încălcat absolut toate legile!

„Am fost vitima unui abuz în serviciu”

Ps: poate îmi aduce actele la domiciliu, au rămas la organ, fără nici o explicație! Pam pam!”, a scris Oreste Teodorescu pe Facebook. Joi dimineață (19 iulie), Oreste a revenit cu un nou mesaj pe Facebook, în care a explicat mai în detaliu cum s-a petrecut incidentul.

„Aseara, la orele 01.25 cu aproximație am devenit victima unui abuz in serviciu clar In comuna Tanganu am fost oprit de un agent de circulație pe care l-am văzut exclusiv datorită echipamentului alb. Am tras regulamentar pe dreapta și imediat după aceasta am intrat parca intr-un capitol din Kafka… Agentul, pe care am sa-l denumesc Shahid Punjabi, întrucât nu s-a prezentat mi-a solicitat actele la control, i-am dat permisul, talonul, buletinul, asigurarea auto. Mi-a solicitat apoi sa-i deschid portbagajul și sa-i arat ce am in geanta. Surprins constata ca am haine… remarca superior: “ deci aveți haine? De unde veniți și unde mergeți? “ Ma enervez ușor și replic: “pai și ce vroiati sa am, Goethe… ? Și din câte știu: cine sunt, de unde vin și încotro ma îndrept sunt întrebări filosofice nu ale poliției rutiere ?” Și îl rog sa-mi comunice motivul pentru care am fost oprit!

Ridica tonul la mine și la fel de autoritar ca un maharajah îmi zice ferm sa trec in mașina… refuz, replicându-i ca sunt pe spatiu public și nu înțeleg sa dau curs invitatiei sale dacă nu îmi comunica motivul pentru care m-a tras pe dreapta! Shaihid iritat la culme se introduce in mașina de poliție, alături de un jandarm timid. Închide geamul și privește un punct fix pe volan. După vreo 15 minute in care l-am urmarit absolut perplex i-am ciocănit in parbriz reluând întrebarea legată de motiv -“Treci in mașina, va rețin permisul pentru ca nu ascultați indicațiile organului de control, am zis sa stați in mașina! “ In mașina lui miroase ciudat, un amestec de transpirație, tutun și mi se pare alcool… ii spun ca voi da curs solicitării sale, doar dacă îmi arată in regulament ca ma poate opri și retine 15 minute fără motiv… Bolborosește ceva, in sanscrita cred și se reîntoarce in apatia-i bizara! Îmi pierd și eu in cele din urma răbdarea și îl anunț ca dacă nu-mi da un proces verbal, sau actele voi pleca acasă întrucât mi-e somn! Îmi transmite peste linia geamului întredeschis sa fac ce vreau… am plecat lăsând actele in posesia lui, după ce am făcut aceste poze. Citind azi dimineața Codul de etica și deontologie a polițistului, am concluzionat ca am fost victima unui foarte clar abuz in serviciu. Am contactat avocatul și voi întreprinde demersurile procedurale”, a afirmat jurnalistul.

Oreste Teodorescu, audiat la DIICOT în urmă cu două zile

Jurnalistul Oreste Teodorescu a fost audiat luni dimineaţa, timp de o oră, la DIICOT Ploieşti. Jurnalistul a declarat că nu are nicio legătură cu dosarul de trafic de droguri în care a fost audiat ca martor şi a anunţat că va da în judecată publicaţiile şi jurnaliştii care au scris că s-a drogat.

„Nu am nicio legătură cu persoanele implicate în acest caz. Procurorul DIICOT şi ofiţerul de la poliţia judiciară mi-au confirmat că nu au trimis nicio informaţie din acest dosar în spaţiul public. Mă interesează de ce voi, colegii mei de breaslă, aţi colportat informaţii menite să îmi lezeze imaginea. Voi da în judecată pe absolut toţi cei care mi-au lezat imaginea publică”, a explicat Oreste.