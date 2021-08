Între Oana Mizil și Marian Vanghelie au existat mai multe neînțelegeri și tensiuni. În presă s-a scris că bărbatul ar fi bătut-o pe partenera lui, însă, între cei doi nu ar fi existat, de fapt, o bătaie, ci anumite reacții agresive. Oana Mizil mărturisise faptul că situația tensionată a fost cauzată de stresul din ultima perioadă. Recent, Marian Vanghelie și-a deschis sufletul și a vorbit despre intenția sa de a se căsători cu partenera lui.

Marian Vanghelie a mărturisit că o iubește foarte mult pe Oana Mizil, partenera sa, și are de gând să se căsătorească cu ea! Aceștia și-au luat un sejur în stațiunea Mamaia, acolo unde se relaxează și trăiesc momente frumoase împreună, de cuplu. După tensiunile pe care le-au avut în ultima perioadă, Oana Mizil și Marian Vanghelie au decis că este cazul să dea uitării supărărilor și să se bucure, împreună, de soare și litoralul românesc.

Fostul primar a declarat pentru Click faptul că intenția lui este să se căsătorească cu Oana Mizil, deoarece aceștia nu sunt cununați. Cei doi vor sta la mare timp de o lună, iar în prezența lor se află și șoferul lor, dar și fiica.

”M-am certat şi eu cu iubita mea. Sunt certuri normale, numai că Oana nu s-a simţit bine în ultima perioadă şi a făcut tensiune în ziua respectivă, de-aia a avut nevoie de ajutor specializat. Recunosc, este posibil să fiu mai iritat din cauza problemelor mele cu condamnările. Prin ce am trecut în ultimul timp m-a schimbat. Soacra stă cu noi, şi încearcă să mai tempereze situaţia când nu sunt eu acasă. Eu nu ascult de nimeni, nici de soacră. Însă vreau să vă spun în acelaşi timp că sunt un bărbat mai complicat, dar o iubesc pe Oana mai mult ca orice. Familia e pe primul loc la mine. Au fost o serie de probleme la noi pe care vreau să le rezolv şi apoi mă gândesc la căsătorie. Eu cu Oana nu suntem cununaţi încă”, a spus bărbatul.

Oana Mizil a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat: ”Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut”

Oana Mizil a mărturisit faptul că „bătaia” nu a fost, de fapt, bătaie. Marian Vanghelie a apucat-o de braț și a îmbrâncit-o, însă, așa cum relatează Oana Mizil, nu a existat vreo altă agresiune. De asemenea, în seara respectivă, acesteia i-a crescut și tensiunea pe fondul supărării și a chemat salvarea.

„Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat…nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare”, mărturisea Oana.

„Acum 5 ani de zile, soțul meu era în arest la domiciliu și într-o dimineață DNA-ul a venit să îl ridice fără mandat, fără nimic. Seara, am fost dusă de urgență tot la Spitalul Elias. Trei săptămâni am stat cu branulă în braț și peste tot și mi se punea cortizol pentru că altfel nu puteam să fac față acelei boli. Deci tot pe bază de stres. La fel și acum”, a conchis aceasta.

