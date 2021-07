Oana Mizil a avut prima reacție, după ce și-a retras ordinul de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, soțul ei. Bărbatul ar fi bătut-o pe aceasta până ar fi băgat-o în spital. Partenera, însă, a mărturisit faptul că totul ar fi fost, de fapt, o simplă neînțelegere, aceasta fiind cauzată de stresul din ultima perioadă. Ce a declarat Oana Mizil?

Oana Mizil a oferit primele declarații despre situația care s-a creat în ultima perioadă și în care este implicată. Partenera fostului edil Marian Vanghelie susține faptul că totul ar fi fost, de fapt, o neînțelegere. Aceasta și-a retras ordinul de protecție împotriva fostului edil.

„Nu m-a lovit. A fost o mare exagerare. Pe fondul de stres al soțului și pe fondul meu de stres, pentru că de 5 ani suntem practic hărțuiți de DNA și nu numai, pur și simplu am ajuns la un moment de oboseală, de saturație, de nervozitate. În orice familie există momente de tensiune, momente frumoase, momente grele și ușoare, iar vineri seara am avut o mică altercație cu soțul meu. Eu voiam să plec la mare mai devreme, el nu putea să plece din cauza proceselor și pur și simplu ne-am supărat și ne-am certat”, a declarat ea la Antena 3.

Oana Mizil a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat: ”Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut”

Oana Mizil a mărturisit faptul că „bătaia” nu a fost, de fapt, bătaie. Marian Vanghelie a apucat-o de braț și a îmbrâncit-o, însă, așa cum relatează Oana Mizil, nu a existat vreo altă agresiune. De asemenea, în seara respectivă, acesteia i-a crescut și tensiunea pe fondul supărării și a chemat salvarea.

„Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat…nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare”, a mai adăugat iubita lui Marian Vanghelie.

„Acum 5 ani de zile, soțul meu era în arest la domiciliu și într-o dimineață DNA-ul a venit să îl ridice fără mandat, fără nimic. Seara, am fost dusă de urgență tot la Spitalul Elias. Trei săptămâni am stat cu branulă în braț și peste tot și mi se punea cortizol pentru că altfel nu puteam să fac față acelei boli. Deci tot pe bază de stres. La fel și acum”, a conchis Oana Mizil.

sursă foto: arhivă CANCAN