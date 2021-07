După ce a bătut-o ca la carte, rotofeiul ”Marean” a dus-o pe Oana Mizil pe Litoral!

Marian Vanghelie și Oana Mizil au trecut, clar, peste scandalul în care au fost implicați în această săptămână. Relația dintre ei pare mai sudată ca oricând, iar colegii de la GÂNDUL.RO vă prezintă, în exclusivitate, dovada de netăgăduit. Aflat pe litoral, cuplul a fost super-relaxat, semn că orice diferend care a existat a fost lăsat în urmă.

Lucrurile s-au liniștit în cuplul Vanghelie-Mizil. Cei doi au susținut că a fost vorba despre o simplă neînțelegere în noaptea în care femeia a ajuns la spital și că nu s-a pus problema unei agresiuni fizice. Ambii sunt gata să devină, din nou, părinți, ceea ce atestă faptul că legătura amoroasă dintre ei va mai dura o perioadă bună.

Marian Vanghelie și Oana Mizil, împreună la terasă

Vă prezentăm imaginile cu cunoscutul cuplu

Foarte degajați, cei doi au stat la masă și s-au relaxat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici vorbă de animozități sau frunți încruntate. Voia bună și veselia au fost la ele acasă, lucru de lăudat, având în vedere că multă lume paria, după mega-scandalul din vila de la Snagov, că mariajul va lua sfârșit.

Marian Vanghelie și Oana Mizil nu au fost singuri la masă, ci alături de o femeie, prieten comun, mai mult ca sigur, al cuplului. Discuția dintre cei doi soți s-a întins pe durata a câteva zeci de minute, timp în care cuplul a fost în apele lui, cu zâmbetul pe buze, semn că orice fel de război a fost lăsat în urmă. Concluzia este simplă: după o ceartă, inerentă într-un cuplu, a urmat o împăcare. Părțile sunt, oficial, liniștite din toate punctele de vedere.

Firul evenimentelor

În urmă cu doar câteva zile, anchetatorii care au audiat-o pe Oana Niculescu Mizil au stabilit că incidentele violente care au avut loc în locuința cuplului, de la Snagov, s-ar fi produs după ce Marian Vanghelie ar fi făcut o criză de gelozie.

Potrivit GÂNDUL.RO, mărul discordiei ar fi fostul deputat PSD Bogdan Diaconu.

Marian Vanghelie ar fi surprins o presupusă discuție purtată de Oana Mizil și fostul politician, pe Whatsapp. Cu toate că nu ar fi fost un dialog din care să reiasă clar că există o legătură de natură amoroasă, fostul primar s-ar fi înfuriat, l-ar fi sunat pe Bogdan Diaconu și l-ar fi amenințat cu bătaia.

Furios, Marian Vanghelie s-ar fi certat cu Oana Mizil și și-ar fi ieșit din fire când aceasta l-ar fi denumit ”pușcăriaș”. Oana Mizil, în schimb, susține că a fost vorba despre o neînțelegere pe fondul unei oboseli și că nu ar fi fost agresată de soțul ei.

”Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat…

Nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare”, a spus Oana Mizil la Antena 3.

Inițial, Oana Mizil a cerut ordin de protecție față de Marian Vanghelie, solicitare la are, ulterior, a renunțat.