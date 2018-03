Mariana, despre experiența “Exatlon”. Este incredibil câte ore dormea. “Acolo nu aveam ceas, dar…”

In perioada in care a stat in Republica Dominicana, “razboinicei” Mariana ii era imposibil sa se odihneasca. Tanara a socat cand a spus cate ore dormea la Exatlon! Toate zilele erau la fel.

Competitia dura din Republica Dominicana a marcat-o teribil pe Mariana! Considerata de majoritatea telespectatorilor drept cea mai puternica femeie de la Exatlon, “razboinica” a intampinat si ea multe probleme la fata locului!

Intoarsa in tara, sportiva a vorbit despre greutatile pe care le-a intampinat departe de lume! “Era greu sa te adaptezi la conditiile de la Exatlon, mai ales ca noi, cei din echipa “Razboinicilor”, am stat foarte mult timp in cotet! Insa, pana la urma, de la zi la zi, si incet, incet, situatia s-a schimbat! Va spun sincer, chiar la un moment dat, te obisnuiesti si totul ti se pare natural! Mancarea putina si statul pe scandura te intareste”, a povestit Mariana, conform wowbiz.ro.

Daca lipsa hranei si situatiile dificile in care locuia nu au doborat-o, a existat totusi ceva peste care “razboinica” nu a putut sa treaca! De altfel, Mariana a socat cand a spus cate ore dormea la Exatlon! “Acolo, nu aveam ceas, dar eu stiam exact cat timp trecea. Poate tocmai de aceea, imi calculam fiecare secunda. Va spun, si stiti ca eu nu mint, nu ma odihneam mai deloc. Eram in sacul ala si doar cinci ore puteam sa stau cu ochii inchisi! In rest, ma uitam la scanduri sau plecam sa ma antrenez intruna pe plaja”, a dezvaluit indragita competitoare!

Ce este Exatlon

Exatlon este varianta românească a reality show-ului internaţional bazat pe formatul original turcesc, difuzat în România pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 şi este prezentată de Cosmin Cernat.

Show-ul cuprinde 20 de concurenţi, zece vedete şi zece oameni obişnuiţi, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la încercare pregătirea fizică, viteza de reacţie şi rezistenţa psihicǎ. Va exista un singur mare câştigător, care va intra în posesia premiului de 100.000 de euro. Filmările emisiunii au loc în Republica Dominicană.