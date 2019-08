Marina Almășan, război deschis cu șefa TVR. Cea mai longevivă vedetă a postului public a rupt tăcerea. “Dorința mea cea mai mare este ca…”

Conflictele dintre conducerea TVR și vedetele postului par să fi devenit o regulă. Marina Almășan, cea mai longevivă vedetă a postului public, a transmis, în ultima perioadă, mesaje dur la adresa conducerii canalului de televiziune.

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Marina Almăşan a transmis un nou mesaj critic la adresa conducerii postului public, după ce Doina Gradea s-a opus difuzării unui documentar realizat de vedeta TVR (CITEȘTE AICI MESAJUL).

În aceste condiții, vedeta de pe micul ecarn pare să aibă zile fripte în TVR, în urma războiului pe care l-a început cu Doina Gradea, președintele instituției.

În urmă cu doar câteva ore, Marina Almășan a postat un nou mesaj, ocazie cu care a anunțat că a încheiat seria de 27 de interviuri cu personalitățile marcante din TVR. A explicat și motivele care au determinat-o să ia această decizie.

“Am încheiat, iată (e decizia mea, căci mai am și alte provocări, total neglijate în această perioadă!) un serial de interviuri, început absolut nepremeditat. Dintr-o dorință sufocantă de a arăta lumii că durerea pe care o resimt, în această perioadă, în Televiziunea Română, vis-a-vis de dezastrul spre care o împinge o mână de oameni, nu este numai durerea mea. Și nu e dictată de vreo supărare punctuală, subiectivă, cum s-ar putea crede. Ci, ați văzut, este durerea unei mulțimi de profesioniști, de ieri și de azi, care privesc cu disperare cum se scufundă Titanicul strălucitor, pe puntea căruia și-au derulat carierele”, a scris Marina Almășan pe femeide10.ro.

“Îmi doresc foarte mult ca oamenii din fruntea instituției noastre să parcurgă cu atenție, și nu cu ură, rândurile predecesorilor lor. M-aș bucura, de asemenea, ca acolo, sus, în instituțiile care ne conduc țara, toate aceste semnale să producă efectele dorite. Stiu că toate aceste articole au ajuns în locurile care trebuie : am avut grijă de asta și m-au ajutat destui colegi ai mei, de bună credință. Le mulțumesc și celor din presa scrisă care, din solidaritate, au popularizat destule din interviurile mele”, a mai scris vedeta.

La scurt timp, CANCAN.RO a luat legătura cu Marina Almășan. Cea mai longevivă vedetă a postului public ne-a oferit super-declarații.

"După ce am demarat 'lupta' deschisă cu Doina Gradea ( picătura care a umplut paharul recunosc, au fost umilințele la care sunt supusă de un an de zile de ea și camarila ei), m-a străfulgerat gândul: dacă cei din jur vor crede că exclusiv nemulțumirea mea personală este la baza revoltei mele și că lupt, de fapt, pentru propria cauză?!? Atunci am demarat acest proiect : timp de o lună, zilnic, am publicat interviuri cu mari personalitati din TVR ( profesioniști care au făcut istorie în televiziunea din Romania) și cu foști președinți ai instituției (cu unii dintre intervievații mei discutam pentru prima oară în viață – asta ca să nu se creadă că interviurile au fost subiective) care să ofere o imagine elocventă, obiectivă, asupra dezastrului din TVR. Interviurile mele nu ridică doar probleme, ci oferă și soluții. Din partea unor oameni cărora le-a păsat de TVR, dar și-au confundat viața personală cu destinul instituției. Serialul a avut un succes nebănuit. Dorința mea cea mai mare este ca mediul politic, în care știu că serialul a circulat, să citească cu mare atenție aceste interviuri și… să acționeze în consecință", a spus Marian Almășan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.