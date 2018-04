Marina Almășan a spus tot despre momentele în care s-a trezit că nu mai are emisiune în aceeași zi și aceeași oră, totul din cauza unei alte vedete, Andreea Marin. Ei i s-a schimbat emisiunea de joi pentru sâmbătă, spunându-i-se că este mult mai bine. Marina avea să recunoască, după un timp, că a cedat prea ușor.

În locul emisiunii de la TVR pe care Marina Albășan o avea a fost pusă cea a Andreei Marin, ”Surprize, surprize”.

Prezentatoarea de televiziune Marina Almășan a povestit, într-un interviu pentru adevarul.ro, cum a ajuns să rămână fără una dintre emisiunile pe care le prezenta la TVR.

“Eu am fost chemată într-o zi de Titus Munteanu, directorul de la TVR 1 pe atunci, şi mi-a spus aşa: Eu cumva am fost încântată, mă gândeam că, ia uite, sunt invitată sâmbăta, cumva la masă cu oamenii care fac divertisment în TVR de ani de zile, nume foarte mari.

Marina Almășan: ”Am cedat ușor!”

Am acceptat, am cedat foarte uşor, tatăl meu nici acum nu mă iartă pentru uşurinţa cu care am cedat. Eu am fost de bună credinţă şi am zis că dacă un profesionist de talia lui Titus Munteanu îmi propune aşa ceva, înseamnă că aşa e bine. Şi atunci am pus pe picioare alt format de succes, .

La câteva luni după ce s-a oprit Ceaiul de la ora 5, a apărut la TVR Suprize, surprise şi, după mulţi ani, Titus Munteanu mi-a mărturisit – <Ştii că atunci Lazarov, care mi-a fost foarte bun prieten, mi-a spus că dacă vreau un format străin cumpărat trebuie să fac curăţenie în zona respectivă, să nu mai existe nicio emisiune care să aibă un succes foarte mare, pentru ca noua emisiune să se poată impune foarte uşor> Mi-a recunoscut că ăsta a fost motivul pentru care a oprit Ceaiul”, a mărturisit Marina Almășan.