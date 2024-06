Marina Dina, dată afară din casă de tatăl copiilor ei! De la ce a pornit scandalul: ”După 10 ani de parteneriat, 3 tratamente de fertilizare în vitro și 2 copii”

Marina Dina s-ar fi confruntat cu o situație dificilă, fiind îndepărtată din locuință de către tatăl copiilor ei. A izbucnit un nou conflict între blondină și fostul ei partener. Fosta asistentă TV a încercat de mai multe ori să ajungă la o înțelegere cu bărbatul alături de care își imaginase o viață fericită.

Clipe de coșmar pentru Marin Dina! Fosta asistentă TV trece prin clipe greu de imaginat după ce tatăl copiilor ei a obligat-o să părăsească casa în care stătea. Cei doi au avut o relație de 10 ani, cu bune și rele, dar acum, tensiunile au atins cote maxime. După mai multe conflicte și mai multe tentative de fertilizare in vitro, abia acum Marina Dina și-a găsit puterea de a-și exprima dezamăgirea și frustrarea în legătură cu situația în care se află.

Marina Dina a fost dată afară din casă de tatăl copiilor ei

În ciuda tuturor eforturilor depuse de blondină pentru a avea oe relație pașnică cu fostul iubit, de dragul copiilor, situația a luat o altă întorsătură. În prezent, Marina Dina se confruntă cu noi provocări legale și personale. Se pare că cei doi foști nu pot ajunge la un comun acord atunci când vine vorba de bunurile pe care le-au achiziționat împreună, pe vremea când formau un cuplu.

„Am păstrat mereu speranța că vom reuși să depășim obstacolele și să prioritizăm iubirea și binele copiilor noștri în fața resentimentelor și nevoii de răzbunare. Este dificil de înțeles cum un bărbat de 48 de ani nu conștientizează impactul negativ pe care îl au acțiunile sale asupra mea și asupra copiilor. Nu am cerut nimic când am ales să pun capăt relației noastre, dar am sperat că bunurile pe care le-am achiziționat vor rămâne în proprietatea mea. Cu toate acestea, am fost dezamăgită să constat că s-a recurs la mijloace legale pentru a le obține”, a declarat Marina Dina, conform Antena Stars.

Marina Dina a ținut să evidențieze provocările prin carea a trecut încercând să înțeleagă deciziile luate de partenerul său, dar și efectele negative ale acestora asupra ei și asupra copiilor lor. Blondina a mărturisit că spera ca bunurile pe care le-a achiziționat împreună să rămână în posesia sa.

„După 10 ani de parteneriat, 3 tratamente de fertilizare în vitro și doi copii minunați, mă confrunt acum cu această situație care mă face să simt jenă și frustrare. Apecierea și respectul reciproc ar fi fost de dorit într-o astfel de situație”, a mai spus fosta asistentă TV.

Scandalul dintre Marina Dina și fostul ei iubit a captat atenția în media și a generat discuții despre respectul și comunicarea în relațiile de lungă durată.

