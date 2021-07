Mario Fresh se confruntă cu probleme de sănătate. Iubitul Alexiei Eram le-a cerut ajutorul fanilor: ”Abia pot să-mi mișc piciorul”

Mario Fresh se confruntă cu probeme de sănătate. Artistul dezvăluit fanilor experiența neplăcută prin care trece și, totodată, le-a cerut ajutorul.

Ghinioanele se țin lanț de el! Cel puțin atunci când vine vorba despre sănătate. Mario Fresh a fost să joace fotbal și se simțea foarte bine. A doua zi, însă, s-a trezit cu niște dureri insuportabile. Aristul nu poate să-și miște piciorul și nici să meargă. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM, IMAGINI DIN AȘTERNUTURI! „ÎN SEARA AIA A DORMIT LA MINE… ȘI CE SĂ VEZI”)

Mario Fresh le-a dezvăluit fanilor experiența neplăcută și le-a cerut ajutorul. A crezut că poate există un ”remediu” spectaculos și nu va mai ajunge pe mâna medicilor: „Întâmplări amuzante cu Mario Fresh, episodul 1. Am fost aseară la fotbal și am jucat. Am plecat de acolo super ok, nu aveam absolut nimic și astăzi dimineață m-am trezit și nu pot să pun piciorul stâng în pământ. Mă doare toată talpa, de la gleznă în jos. Abia pot să-l mișc. Nu știu ce am făcut. Ceva ajutor? Cineva?”, a spus Mario Fresh. Din păcate, însă, nu a scăpat de dureri și a fost nevoit să meargă la un masaj de specialitate.

Mario Fresh, planuri serioase cu Alexia Eram

În urmă cu aproximativ o lună, Maria Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. (CITEȘTE ȘI: FIICA ANDREEI ESCA VREA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE? CE A SPUS ALEXIA ERAM DESPRE O POSIBILĂ SARCINĂ)

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.