Marius Elisei a ajuns la spital. Primele detalii despre fostul soț al Oanei Roman: „Ghips 4 săptămâni”

Marius Elisei trece printr-o perioadă tensionată. Fostul soț al Oanei Roman se confruntă cu probleme medicale, mai exact, o fractură a degetelor de gradul trei. Ce s-a întâmplat și cum a ajuns în această situație, de fapt.

Marius Elisei a făcut o vizită neașteptată în cabinetul medicului. Seara trecută, fostul soț al Oanei Roman și-a fracturat trei degete de la mâna stângă, în timpul unui meci de fotbal.

Medicii au fost nevoiți să îi pună în ghips cele trei degete afectate și abia după patru săptămâni va reveni în cabinetul medicului, atunci când se va stabili dacă este nevoie de o posibilă intervenție chirurgicală sau nu.

”Mi-am rupt aproape trei degete, aseară l-a fotbal s-a întâmplat. E fractură de gradul trei. Mi-au pus cele trei degete în ghips, cele care au fost afectate, va trebui să stau cu ele în ghips patru săptămâni și după să vedem dacă mă operez sau dacă mi-am revenit”, a spus Marius Elisei, pentru Spynews.

Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a ajuns la spital

Citește și: CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACESTE MOMENTE CU MIOARA ROMAN. ULTIMELE VEȘTI DESPRE STAREA EI DE SĂNĂTATE

Marius Elisei a povestit că, într-o clipă de neatenție, a călcat pe mingea de fotbal, a căzut pe spate moment în care s-a sprijinit pe degete, în loc să se sprijine în palmă.

Fostul soț al Oanei Roman recunoaște că nu se aștepta ca situația să fie atât de gravă, motiv pentru care nici nu a mers la spital în acea seară. Abia a doua zi a vrut să se asigure că nu este ceva grav și a ajuns la spital pentru a face o radiografie.

”Am deposedat pe cineva de minge și am călcat pe minge ulterior și m-am dezechilibrat și am căzut pe spate, iar în loc să mă sprijin de podul palmei m-am sprijinit în degete.

Am continuat jocul până la final, am mers acasă, am dormit, nu se umflase, iar azi de dimineață nu era deloc ok. Am decis să merg să-mi fac o ecografie să mă asigur că e ceva mai ușor, nu atât de grav”, a mai spus Marius Elisei.

Citește și: CARE ESTE, DE FAPT, REALITATEA DIN AZILELE GROAZEI. OANA ROMAN, DECLARAȚII INCENDIARE DESPRE CHINUL BĂTRÂNILOR: „AUTORITĂȚILE ȘTIAU”