Marius Elisei, mărturisiri triste despre cele mai grele momente din viață. “Era să mor…”

Viața lui Marius Elisei s-a schimbat la 360 de grade, după ce a cunoscut-o pe Oana Roman. Pe lângă faptul că a devenit persoană publică – iar acest lucru aduce nu doar avantaje, ci și dezavantaje –, el a fost nevoit să se maturizeze foarte repede, mai ales că fiica fostului premier a rămas însărcinată la scurt timp după ce ei au format un cuplu. Viața de după nuntă însă nu a fost doar lapte și miere, iar el a fost nevoit să facă față multor episoade triste… printre acestea se numără și acela în care a fost la un pas să divorțeze de Oana Roman, după ce a anunțat chiar el despărțirea pe o rețea de socializare.

Oana Roman a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața soțului ei, Marius Elisei

În cadrul unui interviu, cunoscuta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai dificile momente pe care soțul ei le-a trăit. În timpul mărturisirilor, ea a spus că Marius Elisei i-a fost alături în toate clipele grele și că el și fiica lor au o relație foarte specială. Unii cred că problemele apărute între cei doi sunt, într-o oarecare măsură, și din cauza diferenței de vârstă: ana Roman are 41 de ani, Marius Elisei, 31.

“Pai saracul l-a luat viata asa pe sus de cand m-a cunoscut, i s-au intamplat atatea lucruri incat s-a maturizat pe loc. Iti dai seama, noi ne-am cunoscut in ianuarie, in iunie eram insarcinata, in decembrie m-a cerut de sotie, in luna urmatoare ne-am casatorit, in februarie am nascut. Era sa mor, a stat cu mine prin spitale si cu copil mic acasa, deci toate lucrurile astea au venit peste el deodata si a trebuit sa faca fata acestor lucruri si sa se maturizeze si sa inteleaga ca trebuie sa ia viata in piept imediat.”, a povestit soția lui Marius Elisei într-un interviu, potrivit spynews.ro.

Citește și: Oana Roman se gândește să înfieze un copil: “Din păcate, nu mai am voie să fac copii…“

“Nu a fost simplu pentru el, dar eu ce pot sa spun este ca in primul rand este un soţ extraordinar de bun şi mai presus de orice este tatăl perfect! Eu nu am vazut in jurul meu, de cand ma stiu, un tata care sa fie atat de dedicat!

„Dupa ce Isabela s-a nascut eu am fost in imposibilitatea de a mai avea grija de ea asa cum ar fi trebuit, dar el are o legătură extraordinară cu Isabela pentru că el a fost cu ea în primele luni. Marius a fost cel care i-a dat prima oara sa manance, cel care i-a facut prima baie, cel care a schimbat-o intotdeauna”, a mai spus Oana Roman.

Citește și: Oana Roman a îmbrăcat rochia de mireasă mult dorită la 4 ani de la nuntă: “Nicio relație nu e perfectă”. Prezentatoarea s-a asortat cu fiica ei

Citește și: Cum arăta Oana Roman la 29 de ani! Nu o recunoști la cât de mult s-a schimbat până acum

Oana Roman şi Marius Elisei, nuntă și botez în urmă cu patru ani

Citește și: Oana Roman a stat de vorbă cu Bianca, după vestea despățirii de Victor Slav: “M-am întâlnit cu ea a doua zi“

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariana şi a primit nota 10 la naştere. Ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame.