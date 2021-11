Mărturia cutremurătoare a unui ieșean vindecat de o boală cruntă. Medicii i-au dat o a doua șansă la viață: ”A avut complicații, a trecut prin momente grele”

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar de multe ori medicii se numără printre ”trimișii speciali”. Dumitru Moisuc a avut norocul de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin intermediul unei echipe medicale, în urmă cu 10 ani. Avea 52 de ani când a văzut moartea cu ochii, atunci când a fost diagnosticat un o boală cruntă: cancer la gât. Timpul a trecut, iar acum Dumitru Moisuc își aduce aminte de lupta pe care a dus-o cu boala, dar și grija cu care a fost tratat de către profesorul Vasile Costinescu și medicul Cătălina Pintilie. Iată confesiunile unui pacient vindecat de cea mai cruntă boală.

Dumitru Moisuc locuiește în satul Perieni, comuna Probota, din județul Iași. Nu a trăit o viață ușoară, mai ales în domeniul agricol unde a fost nevoit să lucreze într-un mediu toxic. Nu s-a gândit nicio clipă că inhalarea substanțelor chimice, a pesticidelor, ar putea să-i provoace probleme grave de sănătate. Inevitabilul s-a produs, iar la 52 de ani a aflat că suferă de cancer la gât. Ieșeanul a ajuns pe mâna medicilor în stare gravă, iar frica de moarte ocupa tot mai mult ”spațiu” în mintea lui:

”Eu am lucrat pe tractor foarte multă vreme și am umblat numai cu otrăvuri, cu erbicide. Am stat cu nasul numai în chimicale și, cu timpul, s-au adunat, iar rezultatul a fost unul greu. M-am trezit la 52 de ani, dintr-un om normal, că aveam cancer și viața mea se ducea la vale. La cum eram atunci, nu am crezut că mai scap vreodată cu viață și o să ajung să îmi cresc nepoții! Nu îmi dădeam seama că, dacă nu mă protejez, cu mască sau cu mănuși, ar putea să mă afecteze într-un fel. Am ajuns la spital în ultimul moment și echipa medicală de la ORL, de la Spitalul „Sf. Spiridon”, a făcut minuni cu mine!

Dacă nu era domnul doctor Vasile Costinescu, care a murit, Dumnezeu să-l ierte!, și doamna doctor Cătălina Pintilie, eu astăzi nu mai eram! Eram mort demult și putrezit. Au făcut adevărate minuni pentru mine. Mulțumită lor eu sunt astăzi în viață. Vreau să le mulțumesc și să le spun că mă rog în fiecare zi pentru ei, au fost salvatorii mei. Mi-au salvat viața! Le voi fi dator toată viața. Sunt bine, nu depind de nimeni, mă descurc singur să am grijă de mine. Ei sunt adevărați eroi. Le mulțumesc din toată inima pentru tot ce au făcut pentru mine”, a povestit Dumitru Moisuc.

Medicul Cătălina Pintilie: „Este un om și un pacient special, care a luptat foarte mult”

Medicul orelist Cătălina Pintilie, alături de regretatul profesor doctor Vasile Costinescu, au fost cei care i-au mai dat o șansă la viață ieșeanului. Când credea că nimic bun nu se mai poate întâmpla, iată că dorința de a-și crește nepoții a fost mai puternică. Dumitru Moisuc a fost unul din pacineții care a rămas în memoria doctorilor, iar medicul Cătălina Pintilie își amintește cu drag de ieșean chiar dacă au trecut câțiva ani de când nu a mai fost la un control:

”Dumitru Moisuc este pacientul nostru de foarte multă vreme și îl știe toată echipa, datorită optimismului său. Este un om deosebit și un pacient care a luptat foarte mult. A fost operat în urmă cu 10 ani, după ce a ajuns în stare destul de gravă la noi. A trecut prin momente foarte grele, a făcut radioterapie, a avut și niște complicații, dar totul s-a terminat cu bine. Puțini sunt pacienții ca el, care, după astfel de momente, rămân pozitivi și plini de viață.

Felul lui de a fi l-a ajutat foarte mult să treacă peste această boală. Am avut o colaborare foarte bună, am rămas prieteni și mi-am dat seama de când m-ați sunat despre cine este vorba, deoarece este un om și un pacient special. Ce-i drept, nu a mai fost la consult de aproximativ 2-3 ani, dar noi îl așteptăm! Ne bucură enorm să auzim că este la fel de optimist, cu zâmbetul pe buze și se simte foarte bine. Domnul Moisuc este considerat vindecat. Pacienții care se află în situația lui sunt considerați vindecați după 5-6 ani. Îi transmitem și noi multă sănătate!”, a declarat as.univ.dr. Cătălina Pintilie, medic în Secția ORL din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”, din Iași, potrivit bzi.ro.

