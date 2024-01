Mărturii terifiante din locul în care s-a aflat Ferma Dacilor. „20 de inși i-au tăiat mâna unei persoane”. Vecinul lui Dinicu a adus în centrul atenției un episod tulburător

Noi informații au ieșit la iveală, după tragedia care a îngrozit România, în cea de-a doua zi de Crăciun, 26 decembrie 2023. Unul dintre vecinii lui Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a povestit un episod tulburător care a avut loc în urmă cu mai mulți ani. Unei persoane i-a fost tăiată mâna, la câteva străzi distanță de pensiunea care s-a făcut scrum. Vezi detaliile mai jos, în articol.

În data de 26 decembrie 2023, în a doua zi de Crăciun, complexul turistic Ferma Dacilor a ars din temelii. Opt persoane au pierit în incendiul violent. Acum se caută vinovații. Procurorii au luat în considerare ipoteza potrivit căreia focul ar fi pornit de la instalația electrică. Pe de altă parte, Cornel Dinicu, bărbatul care se ocupa de pensiune, susține că la mijloc ar fi vorba despre o mână criminală. În altă ordine de idei, Dinicu dăduse vina pe copiii din complex, iar informațiile pot fi consultate la acest link.

În apărarea lui sare și un vecin care a povestit un episod tulburător petrecut în urmă cu câțiva ani, la câteva străzi distanță de complexul care s-a făcut scrum. În urmă cu 4 sau 5 ani, 20 de inși ar fi tăiat mâna unei persoane, iar autoritățile nu ar fi luat măsuri. Pe de altă parte, vecinul a susținut că patronul de la Ferma Dacilor ar fi victima în acest caz și că incendiul ar fi fost provocat.

Vecinul lui Cornel Dinicu a oferit, în continuare, informații. Întărește ideea unei mâini criminale, susținând că persoana în cauză „stă și se uită la noi la televizor”. A povestit un episod tulburător care avusese loc în urmă cu câțiva ani. Atunci, unei persoane i-ar fi fost tăiată o mână. A susținut că, la momentul acela, nu s-ar fi luat vreo măsură. Ar fi primit și acuzații la adresa lui că ar fi filmat porcii de pe terenul patronului.

„Din toate punctele de vedere, nu am și nu am avut nicio relație cu acest domn Dinicu. Clădirea respectivă avea peste 100 de metri lungime și peste 10 metri lățime. Nu avea cum să ardă, dacă pleca focul dintr-un singur punct. Criminalul adevărat stă și se uită la noi la televizor. La două străzi de mine, acum 4-5 ani, 20 de inși taie mâna unei persoane și nu se ia nicio măsură. Putem să mergem că acolo e punctul cheie. Am pentru toate răspuns.

Eu am fost la mine la teren și am fost acuzat că am fost acolo să filmăm porcii lui Dinicu. Dar porcii erau luați și adevăratul mafiot e în libertate. Un nene de la DSV îmi dă amendă de 500 de milioane că nu am doi câini crotaliati, iar omului ăstuia Dinicu nu îi dă nicio amendă pentru sute de porci.

Omul ăsta e o persoană influentă, dar eu dacă port o conversație cu el, înseamnă că și eu sunt tot interlop. Eu nu am legătură cu el, o singură dată am mâncat la Ferma Dacilor, acum cinci ani. Acolo unde e Ferma a fost un drum. Acum a fost ocupat drumul și ne-au întors din drum oamenii domnului Dinicu, când am fost să filmăm, că au zis că filmăm porcii lui Dinicu.

Există o scară a puterii, domnul Dinicu e la jumătate, interlopii ăia mari sunt la județ. Poate el la rândul lui era doar un supus. Pe ăia de rangul 1 îi găsim la Consiliul Județean”, a declarat vecinul, la România TV.