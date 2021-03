Mărturisiri surprinzătoare ale Andreei Bănică: „Pe Culiță l-aș pupa, dar cu Jador...”

Invitată la Măruță, Andreea Bănică a fost supusă la un test de către pezentatorul TV. Mai precis, cântăreața s-a văzut nevoită să dezvăluie ce bărbați din showbiz-ul antohton simpatizează.

Printre vedetele indicați au fost nume precum Mihai Trăistariu, Culiță Sterp, Jador, Cuza de la Noaptea Târziu sau Dorian Popa. Când a văzut însă poza lui Mihai Trăistariu a avut o reacție, cel puțin ciudată.

”Păi nu vezi cum arată, ce poze își face în oglindă? Cum să îl sărut? N-as putea sa il sarut pe Traistariu. Eu nu am sarutat decat 2-3 baieti în viața mea. Lui Trăistaru nu as sti ce sa-i fac. Pe Culita l-as pupa, si pe Jador l-as lua de barbat. Pe Cuza nu-l stiu, ma marit cu Dorian”, au fost răspunsurile Andreei Bănică.

Unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc de mai bine de 25 de ani și au împreună o fetiță și un băiețel.

„Când văd poza asta nu pot să nu râd și să nu devin melancolică. Același iubit căruia îi cânt de la 16 ani La mulți ani în fiecare 28 decembrie.

Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice fată.

Am avut încredere în el de atunci și am în fiecare zi pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să îi spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.