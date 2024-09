Mărturisirile cutremurătoare făcute de femeia care și-a pierdut mama din cauza inundațiilor devastatoare. Bătrâna s-a stins sub ochii ei

A fost dezastru în județele Galați și Vaslui din cauza inundațiilor provocate de Ciclonul Boris. Localnicii au trecut prin momente extrem de grele. Și-au pierdut casele, animalele și chiar persoane dragi. O femeie a făcut mărturisiri emoționante despre momentul în care s-a trezit înconjurată de apă. Aceasta a încercat din răsputeri să își salveze mama. În ciuda eforturilor fiicei sale, bătrâna s-a stins din viață.

Ciclonul Boris, care a făcut ravagii în Europa, a ajuns la finalul săptămânii trecute și în România, producând pagube însemnate. Reprezentanții Apelor Române au transmis că două baraje piscicole administrate de terți au cedat. Șapte oameni și-au pierdut viața din cauza inundațiilor.

Citește și: Stare de alertă în România? Decizia autorităților după inundațiile devastatoare

În weekend, mai multe județe au fost sub cod roșu de inundații. Precipitațiile au curs din plin, iar mai multe localități au fost afectate de vremea rea. În urma dezastrului, șapte persoane și-au pierdut viața.

O femeie a trecut prin momente cumplite. Apa a intrat în casă peste ea și pe mama sa. Cele două au rămas prinse și nu au mai putut ieși. Timp de 7 ore au stat în frig, cu apa până la gât. Aceasta a povestit cum a încercat să o salveze pe bătrână.

Femeia i-a ținut mamei sale capul ridicat pentru a se asigura că nu înghite apă. Din păcate, bătrâna nu a mai rezistat și s-a stins din viață. Și-a dat ultima suflare în brațele fiicei sale care a privit-o neputincioasă.

„Am zis: «Mama, hai că trebuie să ieșim că ne inundă» și și-a luat ea medicamentele. Când ne-am pregătit, am deschis ușa și a venit apa și ne-a luat. Am zis: «Mama, nu mai putem să ieșim, ne înecăm» și ne-am urcat pe un fotoliu și am stat.

Am stat aproape 7 ore cu ea în picioare și în frig și în apa aia. Și zice: «Mamă, nu mai pot de frig, mă doare foarte tare spatele, mă dor picioarele» și zic: «Mama, te rog, mai rezistă puțin».

Apa era deja până aici (n.red. până la gât) și încercam cumva să-i ridic capul să nu înghită apă, dar a mai înghițit și apă și a murit. După aia s-a uitat în ochii mei, a pus capul pe umerii mei și gata, aia a fost”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN.