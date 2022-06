Maxim șochează după eșecul din Bosnia: „A fost un meci mai bun!”

Mijlocașul echipei naționale, Alexandru Maxim, a declarat după eșecul cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-0, că nu ar fi fost mulțumit cu o remiză în acest duel.

„A fost un meci mai bun dacă îl comparăm cu cel din Muntenegru. Ca să zic aşa, am fost mai vii în meci. Am avut câteva ocazii, puteam să înscriem şi consider că un egal puteam să scoatem cu puţin noroc. E dezamăgire în continuare, nu poţi să vii la echipa naţională şi să fii fericit că ai făcut un meci puţin mai bun şi că ai luat bătaie de la Bosnia cu 1-0. Nici măcar cu un egal cu Bosnia nu eram fericiţi. Nu ai cum să gândeşti aşa. E tristeţe şi dezamăgire, toţi jucătorii sunt un pic cu moralul la pământ. Ne lipseşte încrederea şi mă refer la toată lumea. Dar trebuie să o scoatem la capăt. Noi am adus echipa în acest punct şi noi va trebui să strângem rândurile şi să ne revenim”, a declarat Alexandru Maxim.

Mijlocaşul speră ca în ciuda rezultatelor slabe, suporterii primei reprezentative să vină la meciul cu Finlanda de sâmbătă și să-i susțină pe „tricolori” .

„Nu ştiu cât de motivată e lumea să vină la stadion cu Finlanda. Noi ne dorim să vină la stadion şi să ne susţină, avem nevoie de suportul lor. Sper să fie un stadion plin în Giuleşti. Iar noi trebuie să le oferim motive suporterilor să ne susţină şi să fie alături de noi. Dacă vor vedea determinare şi o atitudine pozitivă din partea noastră, atunci îi vom atrage alături de noi. Sper ca uşor-uşor să aducem şi rezultate pozitive”, a conchis Alexandru Maxim.